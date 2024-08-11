ما هي علامات تكشف نقص الحديد في الجسم؟.. أبرزها حدوث النزيف الداخلي

ما هي علامات تكشف نقص الحديد في الجسم؟.. يعاني الكثيرون من مشكلات نقص الحديد لديهم، مما يشعروهم بالخوف والتوتر، نتيجة لهذا النقصان، لذلك يبحثون عن أفضل الطرق العلاجية للتخلص من هذه المشكلة.

في ذات الصدد، يكشف لكم موقع الموجز، في التقرير التالي، أبرز علامات تكشف نقص الحديد في الجسم والإصابة بفقر الدم في الجسم، الطرق لعلاج نقص الحديد

ما هي علامات تكشف نقص الحديد في الجسم؟



يحدث نقص الحديد، نتيجة عدم توفير الجسم ما يكفيه من الحديد، لتلبية احتياجاته، نظرً لأهمية الحديد الضرورية، في الجسم ضرورياً لإنتاج الهيموجلوبين، فهو بروتين يوجد في تركيب خلايا الدم الحمراء، وينقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم.

وتعد علامات نقص كمية الحديد في الجسم، دليل أكيد على عدم قدرة الجسم، القيام بإنتاج كمية كافية، من خلايا الدم الحمراء الصحية، وهذا يؤدي لانخفاض قدرة الجسم على حمل الأكسجين، ويزيد من خطر الإصابة بفقر الدم، نتيجة نقص الحديد.

لا يفوتك ما أهمية تناول الحليب الطبيعي على صحة كبار السن؟.. يعالج النقص

أسباب عديدة لحدوث فقر الدم بسبب نقص الحديد:



افتقار النظام الغذائي لعنصر الحديد، مثلما يحدث عند اتباع الأنظمة النباتية أو الرجيم القاسي.

في حالة عدم توفير الحديد في الجسم، لذلك يحتاج للحديد، وخاصة النساء الحوامل وخلال فترات نمو الطفل.

النزيف الداخلي، مثل حالات قرحة المعدة، واضطرابات الجهاز الهضمي الشديدة، وسرطان القولون والمستقيم، والنزيف الشرجي.

فقدان الدم نتيجة للإصابات والحوادث.

طرق العلاجية للتخلص من نقص الحديد في الجسم:



تناول الأسبرين وأدوية أخرى، كالمسكنات لفترات طويلة، قد يؤدي إلى حدوث نزيف داخل المعدة.



عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد، كما يحدث في حالات اضطرابات الهضم أو بين المرضى الذين أجروا عمليات تحويل المسار.



التهاب بطانة الرحم، الذي قد يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الدم دون أن تشعر المريضة بذلك، إذ يكون هذا النزيف داخل جدار المعدة أو الحوض.

اقرأ أيضا:

إذا كنت تعاني من الأنيميا.. أطعمة لرفع نسبة الحديد في الدم

«خلي بالك».. هذه الأعراض تؤكد إصابتك بنقص الحديد الحاد



