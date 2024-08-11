موجزًا لأهم الأخبار المحلية والعالمية .. يقوم موقع " الموجز " بنشر ملخص شامل لأبرز الأخبار المحلية والعربية والدولية التي وقعت خلال الساعات الماضية اليوم الأحد 11 أغسطس 2024.

موجزًا لأهم الأخبار المحلية والعالمية اليوم الأحد 11 أغسطس 2024



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1. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم المصيرات وخان يونس



استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وخان يونس بقطاع غزة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

2. رئيس الوزراء المصري يستقبل نظيره الليبي في العلمين الجديدة



استقبل الدكتور مصطفى مدبولي نظيره الليبي الدكتور أسامة حماد والوفد المرافق له لبحث تعزيز التعاون المشترك بين مصر وليبيا، خاصة في مجال إعادة الإعمار.

3. رئيس شعبة الذهب يتوقع ارتفاع أسعار الذهب ويطالب بإعفائه من الجمارك



توقع هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، ارتفاع أسعار الذهب بسبب عوامل اقتصادية وسياسية، ودعا إلى إعفائه من الجمارك.

4. وزير الخارجية يناقش مع مجدي يعقوب إنشاء مركز رواندا- مصر للقلب



اجتمع وزير الخارجية المصري مع الدكتور مجدي يعقوب لمناقشة تطورات تأسيس "مركز مجدي يعقوب رواندا-مصر للقلب" خلال زيارته إلى كيجالي.

5. ترامب: محاولة اختراق إيرانية لموقع حملته الرئاسية

أعلن دونالد ترامب أن حملة رئاسته تعرضت لمحاولة اختراق من قبل إيران، حسبما أبلغته شركة مايكروسوفت.

6.كامل الوزير: السيسي يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة



أكد كامل الوزير أن الرئيس السيسي وجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي.

7. رفع 300 طن مخلفات من شاطئ بحيرة قارون



تم رفع 300 طن من المخلفات الصلبة من شاطئ بحيرة قارون بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بالفيوم، بناءً على توجيهات وزيرة البيئة.

8. أبو الغيط يهنئ الرياضيين العرب الحاصلين على ميداليات في الأولمبياد



هنأ أحمد أبو الغيط الرياضيين العرب الذين حققوا ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 عبر حسابه على منصة إكس.

9. مندوب فلسطين يطالب مجلس الأمن بوقف العدوان على غزة



دعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة في جلسة طارئة.

10.وزير الخارجية والهجرة يصل إلى كيجالي



وصل وزير الخارجية والهجرة المصري إلى كيجالي للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الرواندي بول كاجامي.

11 . بدء تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق بمنطقة الرابية بمدينة الشروق



أعلن وزير الإسكان عن بدء تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق بمنطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق لمواكبة نمو المدينة.

12. إيمان كريم تستقبل الرئيس التنفيذي لجمعية "لأجلهم" لخدمة ذوي الإعاقة



استقبلت إيمان كريم الرئيس التنفيذي لجمعية "لأجلهم" السعودية، لبحث التعاون الفني بين الجانبين لخدمة ذوي الإعاقة.

13. وزيرة التخطيط تؤكد أهمية الشراكة مع اليابان في توطين الصناعة



أكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أهمية تعزيز الشراكة مع اليابان في توطين الصناعة والتنمية البشرية خلال لقاء مع السفير الياباني.

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14. وزير الدولة للإنتاج الحربي: اهتمام بإدخال تكنولوجيات حديثة

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية إدخال تكنولوجيات حديثة لتوسيع دائرة المنتجات العسكرية والمدنية وزيادة تنافسيتها عالميًا.

15. طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد العلني بالشروق والعاشر من رمضان

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق عن طرح 17 محلاً تجارياً وصيدلية للبيع بالمزاد العلني في جلسة 17 سبتمبر 2024.

16. فتح باب تحويلات الطلاب لكليات جامعة القاهرة أول سبتمبر



أعلنت جامعة القاهرة فتح باب التحويلات للطلاب الراغبين في التحويل لكلياتها بدءًا من 1 سبتمبر ولمدة أسبوعين.

17. وزارة التعليم تبدأ تسليم استمارات نجاح الثانوية العامة



بدأت وزارة التعليم تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2024، على أن يتم استلامها شخصيًا بموجب بطاقة الرقم القومي.

18. نيابة العلمين تحقق مع اللاعب أحمد فتوح بعد تسببه في وفاة شخص

تجري نيابة العلمين تحقيقات مع اللاعب أحمد فتوح بعد تسببه في حادث مروري أودى بحياة شخص.

19. زوجة عصام صاصا تسانده في جلسة محاكمته الثانية



حضرت زوجة عصام صاصا وعدد من أصدقائه جلسة محاكمته الثانية بتهمة القيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة.

20. زيلينسكي: روسيا ربما استخدمت صاروخًا كوريًا شماليًا في غارة على كييف





اتهم زيلينسكي روسيا باستخدام صاروخ كوري شمالي في غارة على كييف، حسبما ذكر على وسائل التواصل الاجتماعي.

21. الرئيس التشادي يؤكد على تبنيه "سياسة اليد الممدودة" مع الجميع



أكد الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو على سياسة "اليد الممدودة" ودعا التشاديين في الخارج للعودة إلى الوطن.

22. وزير خارجية الهند يبحث مع رئيس المالديف سبل تعزيز العلاقات الثنائية



بحث وزير الخارجية الهندي مع رئيس المالديف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال زيارة رسمية للمالديف.

23. الأرصاد: اليوم الأحد أجواء شديدة الحرارة تزيد من الحرارة المحسوسة 3 درجات

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بالحرارة بمقدار 2-3 درجات.

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