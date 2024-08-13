استخراج قيد عائلي إلكترونيًا 2024.. اعرف الشروط والرسوم المطلوبة

استخراج قيد عائلي من أكثر الخدمات الإلكترونية التي أصبحت مطلوبة في الفترة الحالية، والتي تأتي في إطار الخدمات الحكومية وخطة الميكنة التي توفّر الوقت والجهد على المواطنين.

ويتيح استخراج قيد عائلي تسهيل العديد من الإجراءات والمعاملات الرسمية، إذ يمكّن صاحب الطلب من توضيح عدد أفراد الأسرة واسم الزوجات وعدد الأبناء وأسماءهم، ولهذا يستعرض الموجز في السطور التالية المزيد من التفاصيل عن خطوات استخراج قيد عائلي.

شروط استخراج قيد عائلي إلكترونيًا 2024

ومن أجل استخراج قيد عائلي بشكل إلكتروني، يجب توافر مجموعة من الشروط أبرزها:

ألا تكون هذه هي المرة الأولى لاستخراج قيد عائلي؛ حيث تكون المرة الأولى من خلال السجل المدني فقط.

الحصول على عقد زواج قبل ذلك.

كتابة بيانات أفراد الأسرة بشكل كامل وصحيح.

يسمح فقط للأقارب من الدرجة الثانية تقديم طلب الحصول على قيد عائلي مميكن.

أن تكون الحالة الإجتماعية المكتوبة في البطاقة الشخصية للزوجين هي الحالة الإجتماعية الحالية.

خطوات استخراج قيد عائلي إلكترونيًا 2024

ومن أجل استخراج قيد عائلي إلكترونيًا 2024 يجب إتباع مجموعة من الخطوات على النحو التالي:

زيارة الموقع الإلكتروني للسجل المدني الخاص بوزارة الداخلية المصرية من هنـــا.

تسجيل الدخول على الموقع بالحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمة استخراج القيد العائلي.

تدوين بيانات الأسرة بالكامل مع مراعاة الدقة في المعلومات.

دفع رسوم الخدمة بإحدى طرق الدفع الإلكترونية التي توفرها الوزارة.

النقر على خيار “الموافقة على الشروط والأحكام”.

الضغط على “إتمام”.

بذلك تكون تمت العملية بنجاح، وبناءً عليه سوف يقوم السجل المدني بإرسال مستند القيد العائلي إلى المنزل في غضون أيام قليلة.

رسوم استخراج قيد عائلي إلكترونيًا 2024

وفيما يخص رسوم استخراج قيد عائلي إلكترونيًا 2024، فقد أوضحت وزارة الداخلية المصرية عبر موقعها الرسمي جميع التفاصيل عن الرسوم المطلوبة والتي جاءت كالتالي:

رسوم استخراج القيد العائلي من خلال السجل المدني: 30 جنيهًا فقط لا غير.

رسوم استخراج القيد من خلال الموقع الإلكتروني: 78.4 جنيهًا شاملة التوصيل إلى المنزل.

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