الموجز ينشر ملخصًا لأبرز الأخبار المحلية والعالمية اليوم الثلاثاء 13-8-2024

أبرز الأخبار المحلية والعالمية اليوم الثلاثاء 13-8-2024.. يقدم موقع " الموجز ” ملخصًا شاملًا لأهم الأخبار المحلية والعربية والدولية التي جرت خلال الساعات الماضية ليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024.

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أبرز الأخبار المحلية والعالمية اليوم الثلاثاء 13-8-2024

- متابعة الرئيس السيسي للأداء المالي للموازنة العامة



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة الأداء المالي للموازنة العامة، حيث تم استعراض جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي، تعزيز التنافسية الاقتصادية، وتحسين الإنتاجية والنمو.

- التعليم العالي: 50 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات تسجيل 50 ألف طالب في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد.

يستمر التسجيل حتى 16 أغسطس عبر الموقع الإلكتروني، مع إمكانية استخدام معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية وإرشادات الوزارة.

- 47 ألف حالة وفاة في أوروبا بسبب الحر العام الماضي ومخاوف من تفاقم العدد في 2024



توفي أكثر من 47,000 شخص في أوروبا نتيجة لموجة الحر في عام 2023، الذي كان ثاني أدفأ عام في أوروبا بعد 2022.

والدراسة التي أجراها معهد برشلونة للصحة العالمية (ISGlobal)، وتثير المخاوف من تكرار الحالة هذا العام.

- رئيس التنظيم والإدارة يلتقي نظيره العراقي لبحث تفعيل مذكرة التفاهم

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محمود التميمي، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، لبحث تفعيل مذكرة التفاهم.

اللقاء يأتي في إطار "اللجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة" التي عقدت في يونيو 2023.

- رئيس الوزراء يناقش خطط التوسعات المستقبلية لمجموعة المنصور للسيارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع مسئولي مجموعة "المنصور للسيارات" لاستعراض التوسعات المستقبلية في مصر.

حضر الاجتماع الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، وممثلون عن المجموعة.

-إسرائيل تقصف مباني تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مباني تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة بجنوب لبنان.

استهدفت الطائرات أيضًا نقطة مراقبة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب.

- معهد الفلك: لم يشعر المصريون بالهزة الأرضية في سوريا

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لم تُسجل أي مشاعر للهزة الأرضية التي حدثت في سوريا بالمناطق المصرية.

الهزة كانت بقوة 5.42 درجة على مقياس ريختر، وسجلت على بعد 533 كم شمال شرق رفح.

- إصابة 5 أشخاص في حادث طعن خارج مسجد شمال غرب تركيا

أصيب 5 أشخاص في حادث طعن نفذه مراهق يرتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص خارج مسجد في تركيا.

المشتبه به البالغ من العمر 18 عامًا بث الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي قبل القبض عليه.

- مادورو يهاجم تيك توك: يريد حربًا أهلية في فنزويلا



هاجم نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، شبكة تيك توك متهما إياها بترويج حرب أهلية في البلاد.

تصريحات مادورو تأتي في سياق هجماته على منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب وانستجرام.

- سيناتوران أمريكيان يدعوان لانضمام أوكرانيا إلى الناتو هذا العام



دعا عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي، ليندسي جراهام وريتشارد بلومنتال، إلى انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو هذا العام.

جاء ذلك بعد زيارة لهما إلى أوكرانيا حيث شددا على ضرورة توجيه دعوة كييف للانضمام للناتو.

- وزيرا الري والإنتاج الحربي يبحثان مشروعات منظومة الموارد المائية

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرصه على تنفيذ مشروعات منظومة الموارد المائية بكفاءة.

الاجتماع بحث خطوات التنفيذ والتوقيتات المحددة للمشروعات.

- البترول تشكل لجنة استشارية لتعزيز إنتاج الحقول وإدارة الخزانات

أعلن وزير البترول عن تشكيل لجنة استشارية لزيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية.

اللجنة تضم خبراء في قطاع البترول وتعمل على تطوير أساليب التشغيل وزيادة كفاءة العمل.

- وزير الإسكان يفتح باب توفيق أوضاع الكيانات في كردون بورسعيد الجديدة "سلام"



أعلن وزير الإسكان فتح باب تلقي طلبات توفيق أوضاع الكيانات داخل كردون مدينة بورسعيد الجديدة "سلام".

تبدأ الفترة من 25 أغسطس إلى 25 سبتمبر 2024، على أن يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز تنمية المدينة.

- ترامب يهاجم إدارة بايدن: تسببت في أعلى مستويات التضخم



قال دونالد ترامب إن إدارة بايدن تسببت في وصول التضخم لأعلى مستوياته في الولايات المتحدة.

جاءت التصريحات خلال مقابلة مع إيلون ماسك عبر منصة "اكس"، وتناولت مسائل محلية ودولية.

- جلوبز: مخاوف من هجوم إيراني تفاقم خسائر أسواق المال في إسرائيل

أدت المخاوف من هجوم إيراني محتمل إلى خسائر في أسواق المال الإسرائيلية وتدهور قيمة الشيكل أمام الدولار.

الصحيفة الإسرائيلية "جلوبز" أفادت بتراجع العملة المحلية وتصنيف سلبي جديد للاقتصاد الإسرائيلي.

- رئيس الوزراء يناقش مع رئيس "هاير مصر" مراحل مجمع مصانع العاشر من رمضان



التقى الدكتور مصطفى مدبولي برئيس شركة "هاير مصر" لمتابعة المراحل التالية لمجمع مصانع العاشر من رمضان.

الاجتماع حضره وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومسئولو الشركة، وتناول دعم الحكومة لمشروع الشركة.

لا يفوتك تفاصيل لقاء الرئيس السيسي برئيس الوزراء وزير المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة

- طرح 1450 وحدة سكنية في 6 مدن جديدة بمشروع "بيت الوطن"



أعلن وزير الإسكان عن طرح المرحلة العاشرة التكميلية لمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بواقع 1450 وحدة سكنية.

يشمل الطرح مدن القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، حدائق أكتوبر، السادات، والمنيا الجديدة.

- مصرع وإصابة 19 شخصا جراء حرائق



اليونان وحرائق مماثلة بالبوسنة وألبانيا

أعلنت السلطات اليونانية عن مصرع شخص وإصابة 18 آخرين نتيجة حرائق في ضواحي أثينا.

الحرائق دفعت السلطات إلى عمليات إخلاء، وتأثرت جهود الإطفاء بالرياح القوية.

- العاهل الأردني يعزي أمير الكويت في وفاة رئيس الحرس الوطني



بعث الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أمير الكويت في وفاة الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح، رئيس الحرس الوطني.

عبر الملك عن أصدق التعازي والمواساة وطلب الرحمة للفقيد.

- حماس: مقتل محتجز إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في غزة



أعلنت حركة حماس عن مقتل محتجز إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في حادثين منفصلين بقطاع غزة.

قالت الحركة إن هناك محاولات لإنقاذ حياة المصابين.

- هيئة التجارة البريطانية: هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن

أفادت الهيئة البريطانية لعمليات التجارة البحرية بوقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن.

الهجوم وقع مساء الاثنين على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة.

- وزير الكهرباء يبحث مع سفيرة الإمارات سبل تعزيز التعاون



التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع سفيرة الإمارات لبحث تعزيز التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

تناول اللقاء سبل تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة.

- وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي



شهد وزير الدفاع تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني.

استمر المشروع لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة.

- الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات اقتحام المسجد الأقصى

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية من تداعيات اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى.

دعا إلى تدخل الإدارة الأمريكية لوقف الاستفزازات وحماية الأماكن الدينية.

- السكة الحديد تعلن زيادة عدد العربات في بعض القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن زيادة عدد العربات المكيفة في بعض القطارات بدءًا من 14 أغسطس.

تشمل الزيادة قطارات القاهرة/الإسكندرية، القاهرة/أسوان، والإسكندرية/أسوان.

- مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء حول حلول كثافة الطلاب



يعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي غدًا مؤتمرًا صحفيًا مع وزير التربية والتعليم للإعلان عن حلول لمعالجة كثافة الطلاب في الفصول الدراسية، وتقديم أفكار تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

- مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل وزيرين ومئات المتطرفين الإسرائيليين



أدانت مصر اقتحام وزيرين إسرائيليين ومئات المتطرفين للمسجد الأقصى، ورفع العلم الإسرائيلي داخله.

شددت على أن هذه التصرفات تمثل خرقًا للقانون الدولي وتستدعي الحفاظ على الوضع القانوني القائم.

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