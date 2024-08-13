إبراهيم عيسى يرد على انتقادات فيلم "الملحد": الفن أقوى من المنع والموت

إبراهيم عيسى يرد على انتقادات فيلم "الملحد".. أثار فيلم الملحد جدلاً واسعًا قبل عرضه، حيث تعرض لانتقادات حادة وحملات مقاطعة أدت إلى تأجيل عرضه الذي كان مقررًا في 13 أغسطس.

فيلم “ الملحد” من تأليف السيناريست والإعلامي إبراهيم عيسى، والذي خرج للرد على هذه الحملات وتوضيح موقفه عبر منصة "إكس" تويتر سابقًا، رصده موقع " الموجز" .

رد إبراهيم عيسى على الانتقادات

في تعليق له على "إكس"، أشار إبراهيم عيسى إلى أن الكتّاب العظماء مثل نجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي واجهوا تحديات مماثلة في الماضي.

وكتب قائلاً: "ماذا فعل العظيم نجيب محفوظ حين منعوا روايته أولاد حارتنا؟ كتب رواية جديدة، وماذا فعل العظيم عبد الرحمن الشرقاوي حين منعوا عرض مسرحيته الحسين ثائرًا؟ كتب مسرحية جديدة".

فيلم الملحد

وأضاف إبراهيم عيسى أن أعمال هؤلاء الكتّاب استمرت وعاشت كلماتهم خالدة في الوجدان والعقل.

الفن يتغلب على القيود

اختتم عيسى تعليقاته قائلاً: "الفن أقوى من المنع ومن الرصاص بل ومن الموت، يموت المفكر وتخلد الفكرة، يموت الفنان ويخلد فنه" ، تلك الكلمات تعكس إصراره على قوة الفن كوسيلة للتعبير والتغيير، بغض النظر عن العقبات التي تواجهه.

مشهد مثير للجدل من الفيلم

من بين المشاهد المثيرة للجدل التي طرحها إبراهيم عيسى من فيلم "الملحد"، مشهد يظهر فيه حوار بين يحيى ووالدته، حيث تتطرق المحادثة إلى قضايا الإيمان والإلحاد.

يعكس المشهد الصراع الداخلي الذي يعيشه يحيى، ويظهر كيف تدعوه والدته للكذب للحفاظ على علاقتهما العائلية.

يصف المشهد نقاشًا حول الكذب لأسباب مختلفة، مما يبرز الضغوط الاجتماعية والعائلية التي تواجه الشخصيات.

طاقم العمل وقصة الفيلم

يتصدر بطولة فيلم "الملحد" الفنان أحمد حاتم، ويشاركه في البطولة محمود حميدة، انتصار، شيرين رضا، وعدد آخر من النجوم ، الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة السبكي.

تدور قصة الفيلم حول التطرف الديني والإلحاد، وهي مواضيع شائكة وحساسة تسعى لفتح نقاش حولها من خلال سرد قصصي درامي.

تأجيل العرض وتأثيره

كان من المقرر عرض فيلم "الملحد" في 13 أغسطس، إلا أن القرار بتأجيله جاء في ظل الجدل المستمر حول محتواه ،لم يتم تحديد موعد جديد لعرض الفيلم بعد، إلا أن صناع العمل يأملون أن يلقى الفيلم ترحيبًا وتفهّمًا عند عرضه، نظراً لأهمية القضايا التي يناقشها.

التحديات التي تواجه الفيلم

يعكس تأجيل فيلم "الملحد" التحديات التي قد يواجهها الفنانون والمبدعون في طرح أعمال تتناول مواضيع حساسة أو مثيرة للجدل.

وعلى الرغم من ذلك، يظل الفن وسيلة قوية للتعبير والتغيير، وهو ما يؤكده إبراهيم عيسى من خلال إصراره على عرض الفيلم وتقديمه للجمهور.

ردود الفعل المرتقبة

من المتوقع أن يُثير فيلم "الملحد" ردود فعل متنوعة عند عرضه، سواء من النقاد أو الجمهور، حيث سيطرح أسئلة عميقة حول قضايا الإيمان والتطرف والإلحاد في المجتمع.

يأمل فريق العمل أن يساهم الفيلم في فتح حوار بناء حول هذه المواضيع، مما يعكس الأثر الحقيقي للفن في معالجة القضايا الاجتماعية والثقافية.

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