حيل لاستخدام المساحات الصغيرة في منزلك بشكل تاني.. ما هي؟

حيل لاستخدام المساحات الصغيرة في منزلك.. تسعي العديد من الأمهات لظهور منزلها بشكل أفضل، لذلك تهتم بترتيب التصميم الداخلي، لكونها يعتبر من أهم المجالات التي تشهد تطورًا بانتظام، وقد يتعلق باستغلال المساحات الصغيرة بأفضل الخطوات الجمالية، حيث باتت تلك الحيل جزءًا لا يتجزأ من الحياة العصرية، حيث يبحث الكثيرون عن طرق لجعل مساكنهم تبدو أكبر وأكثر جاذبية.

حيل لاستخدام المساحات الصغيرة في منزلك بشكل تاني

حول ذلك، يقدم موقع الموجز، أبرز حيل وخطوات لتجديد شكل الديكور المبتكرة التي يمكن تطبيقها لتحقيق الاستفادة من المساحات الصغيرة، وهي كما يلي:

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الديكور المبتكر لاستغلال المساحات الصغيرة

حيل لاستخدام المساحات الصغيرة في منزلك.. استخدام الألوان الفاتحة والمحايدة مثل الأبيض والباستيل يساعد في إعطاء شعور بالاتساع وتعكس الضوء.

حيل لاستخدام المساحات الصغيرة في منزلك.. استخدام الأثاث متعدد الوظائف مثل الأرائك القابلة للتحويل إلى أسرة، وطاولات القهوة ذات الأدراج للتخزين يوفر مساحة إضافية.

حيل لاستخدام المساحات الصغيرة في منزلك.. توزيع الإضاءة بشكل جيد باستخدام الإضاءة الموجهة والمخفية يضفي جوًا دافئًا ومريحًا.

حيل لاستخدام المساحات الصغيرة في منزلك.. استغلال الجدران بذكاء باستخدام الرفوف المعلقة والخزائن التي تمتد من الأرض إلى السقف يزيد من مساحة التخزين.

حيل لاستخدام المساحات الصغيرة في منزلك.. استخدام نوع واحد من الأرضيات في كل الغرف يخلق شعورًا بالتوحد ويساعد في جعل المساحة تبدو أكبر.



السماح بدخول أكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي عبر النوافذ والستائر الخفيفة والشفافة التي تعلق من السقف إلى الأرض يعزز الشعور بالمساحة الأكبر.

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