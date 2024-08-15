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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في ختام الدوري والتشكيل المتوقع

الأهلي ضد مودرن سبورت
الأهلي ضد مودرن سبورت

يترقب عشاق كرة القدم مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت مساء بعد غد السبت 17-8-2024 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024. 

تشكيل الأهلي المتوقع ضد مودرن سبورت

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق الأهلي لمواجهة مودرن سبورت كل من:  

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وعمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وأحمد أشرف. 

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

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موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت

تنطلق مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في التاسعة من مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024 .

مودرن سبورت يطمع في الأهلي 

طالب طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت اللاعبين بالفوز في مباراة الأهلي القادمة للسعي للصعود إلى المربع الذهبي حال تعثر المصري والزمالك في الجولة الأخيرة.

ويحتل مودرن سبورت المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة حصدها بعد خوض 33 مباراة حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مواجهات.

ترتيب الدوري المصري

يستعرض الموجز في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي ضد إنبي وفوز بيراميدز علي الداخلية اليوم.. 

1- الأهلي - 85 نقطة 

2- بيراميدز - 79 نقطة 

3- الزمالك - 55 نقطة 

4- المصري - 52 نقطة 

5- مودرن سبورت - 51 نقطة 

6- سموحة - 51 نقطة 

7- زد أف سي - 50 نقطة 

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة 

9- إنبي - 44 نقطة 

10- طلائع الجيش - 42 نقطة 

11-  الاتحاد - 41 نقطة

12- الجونة - 36 نقطة

13- البنك الأهلي- 35 نقطة 

14- الإسماعيلي - 33 نقطة 

15- فاركو - 32 نقطة 

16- بلدية المحلة - 27 نقطة 

17- المقاولون العرب - 26 نقطة 

18- الداخلية - 19 نقطة 

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