مواعيد مباريات اليوم السبت 17-8-2024 والقنوات الناقلة

يستعرض موقع “الموجز” مواعيد مباريات اليوم السبت 17 أغسطس حيث ستقام مجموعة من المباريات في مختلف البطولات الرياضية وتعتبر أبرزها مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت والزمالك ضد بلدية المحلة في ختام الدوري المصري وكذلك مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

و فيما يلي تفاصيل مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

‏‎مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا

تنطلق مباراة برشلونة ضد فالنسيا في العاشرة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني 2024-2025.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا

تذاع مباراة برشلونة ضد فالنسيا عبر قناة beIN sports HD1.

موعد مباراة أوساسونا ضد ليجانيس

تنطلق مباراة أوساسونا ضد ليجانيس في الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا ضد ليجانيس

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD3.

مواعيد مباريات الجولة الأولي بالدوري الإسباني..

ريال مايوركا ضد ريال مدريد - 18-8-2024 - 10.30 مساء

فياريال ضد أتلتيك مدريد - 19-8-2024 - 10.30 مساء

فالنسيا ضد برشلونة - 17-8-2024 - 10.30 مساء

بلد الوليد ضد إسبانيول - 19-8-2024 -8 مساء

كأس السوبر السعودي

النصر ضد الهلال - 7:15 مساء - ssc hd1

‏‎مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد لـ الدوري الإنجليزي2024-2025.

إبسويتش تاون ضد ليفربول - 14:30 مساء - beIN sports HD1

أرسنال ضد وولفرهامبتون - 15:00 مساء - beIN sports HD1

مواعيد مباريات الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت

تنطلق مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري المصري 2023-2024.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت ‏

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون سبورتس و هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الممتاز هذا الموسم 2023/2024 وذلك علي قناة أون سبورتس 1.

الزمالك ضد بلدية المحلة - 9 مساء - قناة أون سبورتس 2

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