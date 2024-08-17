ترفض التقسيم الديني.. نهى العمروسي تكشف عن موقفها من الأديان المختلفة ورأيها في الحجاب

أثارت الفنانة نهى العمروسي جدلاً واسعاً بسبب تصريحاتها التي أدلت بها في إحدى البرامج التلفزيونية، والتي تناولت فيها مواضيع حساسة تتعلق بالدين والحجاب وإحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، تلك التصريحات أثارت استنكاراً واسعاً بين الجمهور، ودعت إلى ردود فعل من شخصيات دينية بارزة، وتصدرت بسبب تصريحاتها عن الحجاب تريند جوجل.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاتها.

تصريحات نهى العمروسي

في حديثها، أشارت نهى العمروسي إلى أنها ترفض فكرة التقسيم الديني، موضحة أنها ولدت مسلمة، لكنها لا ترى نفسها أفضل من الأشخاص الذين يتبعون ديانات أخرى مثل المسيحية أو اليهودية أو غيرها، وقالت إنها تؤمن بوحدانية البشر، وأن جميع الناس متساوون بغض النظر عن ديانتهم، مُعلقة:"أنا مش بحب التقسيم، أنا اتولدت مُسلمة كلنا بنتولد على دين أبهاتنا، لكن أنا مش عايزة أحس إني أحسن من المسيحي أو اليهودي أو البوذي أو الهندوسي، فكرة التقسيم دي بتعمل مشاكل بين الناس، اللي هو أنا أحسن منك، أنا بحب الوحدانية، يعني كلنا زي بعض".

وفيما يخص الحجاب، أعربت الفنانة نهى العمروسي عن رأيها الشخصي بأنه ليس فرضاً دينياً، مشيرة إلى أنها لا تؤمن بأن الشعر عورة ولا تشعر بالاقتناع بارتداء الحجاب، كما تناولت مسألة الحجاب بشكل تاريخي، مشيرة إلى أن الخمار كان يستخدم في الصحراء للحماية من الشمس وليس كجزء من الدين، قائلة:" الحجاب أجندة، الحجاب مش فرض، إديني آية بتقول إنه فرض، إيه اللي بيقول إن الشعر عورة؟ ومتكلمنيش في الدين وأنا مش متخصصة ممكن أقول حاجة غلط، يا جماعة ممكن أغلط لكن دي قناعاتي ولا عمري هتحجب لأني مش مقتنعة بيه خالص، الخمار كان في الصحراء مش حجاب دا علشان يغطوا بيه شعرهم عيب، ولكن بيحطوا الخمار علشان يقيهم من الشمس".

تعليق خالد الجندي على تصريحات نهى العمروسي

رداً على تصريحات، الفنانة نهى العمروسي، أبدى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، استياءه خلال برنامجه على قناة DMC، مؤكداً أن ما قالته نهى يعد خطأً يجب التصدي له علناً، وشدد على أن التعرض لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمهات المؤمنين بشكل مسيء هو أمر غير مقبول على الإطلاق، مُعقبًا:"كانت تتحدث عن الحجاب، وقالت إنها غير مؤمنة به، طبعًا، هي حرة في رأيها، ولكن ما هو غير مقبول هو تعبيرها عن آرائها بشكل يسيء إلى الإسلام، أقولك إيه غير يا ست أنتِ عيب، عيب لن نسمح بالخوض في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بالخوض في عرض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، هذا هو الكلام الذي نقوله بمنتهى الأدب والاحترام، ونقول للجميع يا من قدمتم هذا الكلام، ياريتكم ما قدمتوه، لأنكم ستُحاسبون بين يدي الله".



تأتي هذه الردود كجزء من نقاش أوسع حول الحرية الشخصية واحترام الرموز الدينية، مما أثار جدلاً كبيراً في المجتمع حول كيفية التوازن بين حرية التعبير والاحترام الواجب تجاه المقدسات.

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