في يوم ميلاده.. كريم عبد العزيز يكشف أسراراً جديدة عن حياته

في يوم ميلاده الموافق 17 أغسطس، يظل النجم المصري كريم عبد العزيز واحداً من أبرز الوجوه التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات طويلة ، بعيداً عن الأضواء والإعلام، يحتفظ كريم بخصوصية واضحة، إلا أن هذه المناسبة تعد فرصة للتعرف على بعض الجوانب الشخصية والفنية التي لم تكن معروفة من قبل عنه ، يرصدها “ الموجز” .

عرف كريم عبد العزيز بشخصيته المميزة وأدواره المتنوعة، يظهر هنا بأبعاد جديدة تبرز تفوقه الأكاديمي، جرأته منذ الطفولة، وحبه الشديد للفن.

تفوق أكاديمي منذ الصغر

قد يبدو ابتعاد كريم عبد العزيز عن الأضواء والإعلام كمؤشر على الانطوائية، إلا أن الحقيقة عكس ذلك.

فقد كان كريم منذ صغره متفوقاً في دراسته، حيث درس اللغة الفرنسية وحصل على شهادة الثانوية العامة من الولايات المتحدة، مما مكنه من إجادة اللغتين معاً.

طفولة مليئة بالحيوية والمغامرة

وصف كريم طفولته بأنها كانت مليئة بالشقاوة، لكنه لم يتسبب في أي مشكلة طوال حياته، فقد كان دائماً يسعى للاستقلالية والتجربة.

منذ عمر 4 سنوات، كان يرغب في قيادة السيارة ويركب الخيل بمفرده في صحراء الهرم، مما يعكس شجاعته وحبه للمغامرة.

كريم عبد العزيز

موهبة رياضية ومهنية مبكرة

رغم رفضه في البداية لتعلم السباحة، إلا أن كريم تحول في غضون يومين فقط إلى سباح ماهر. لم تقتصر موهبته على السباحة فقط، بل كان لاعباً في فريق الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يترك الفريق بعد محاولة نقله إلى كرة اليد.

ومع كل هذه الأنشطة، كان كريم دائم التواجد في البلاتوهات، حيث شرب حب الفن منذ الصغر.

علاقته بالإعلام ومسيرته الفنية

اتبع كريم منذ دخوله عالم التمثيل نهجاً خاصاً مستلهماً من الفنانة فاتن حمامة، حيث يفضل أن يكون ظهوره من خلال أعماله فقط، دون أن يدخل في دوائر الإعلام والوسط الفني. ورغم محاولات عادل إمام لإشراكه في فيلم "المشبوه" حين كان طفلاً، إلا أن كريم كان دائماً يدير حياته الفنية بأسلوب مميز.

أدوار لا تُنسى ونجاح مستمر



يختار كريم عبد العزيز أدواره بدقة ويجيد تقمص الشخصيات، مما يجعله قادراً على التسلل إلى قلوب وعقول المشاهدين. استطاع في السنوات الأخيرة تحقيق أعلى إيرادات في السينما المصرية، حيث تصدر المركز الأول في شباك التذاكر عام 2023 بفيلمه الأخير "بيت الروبي"، الذي حقق أكثر من 120 مليون جنيه.

ذكريات وأول خطوات في عالم التمثيل

تحدث كريم عن أول أجر حصل عليه في مسيرته الفنية وكان 2400 جنيه عن دوره في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع أحمد زكي ومنى زكي. كما تقاضى 6500 جنيه عن دوره في مسلسل "امرأة من زمن الحب" الذي عرض عام 1998، والذي شهد ظهوره مع ياسمين عبد العزيز لأول مرة.

أسرار النجاح والاحترام

كشف كريم عبد العزيز عن ارتباط نجاحه في السينما بتقديره لوالدته الراحلة ودعواتها له، مؤكداً أنه يركز في عمله ويحافظ على حياته الخاصة بعيداً عن الأضواء.

كما أشار إلى عشقه للعمل مع النجمة نيلي كريم، ووصف علاقته بزميله ماجد الكدواني بأنها تتجاوز حدود الصداقة لتصبح علاقة أخوية.

عشق للأهلي وحلم المسرح

عبر كريم عن حبه الشديد للنادي الأهلي، مشيراً إلى أنه لعب في فرق الناشئين لمدة أربع سنوات. وفي نهاية حديثه، أعرب عن أمنيته في الصحة والستر وأن يرى أولاده في أحسن حال، مع الحفاظ على حب واحترام الجمهور له.



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