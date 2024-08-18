اعتقال المعتدي على رئيس فنربخشه التركي.. وبيان رسمي ناري

أعلنت قوات الشرطة التركية القبض على المعتدي على رئيس نادي فنربخشه، خلال مباراتهم الأخيرة ضد غازي عنتاب أمس السبت في إطار منافسات الدوري التركي الممتاز.

الإفراج عن المعتدي على رئيس فنربخشة بعد تصريحاته

وألقت قوات الشرطة القبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو وهو يعتدي على علي كوتش رئيس نادي فنربخشة، واسقطه أرضًَا ويدعي فاتح أوكان، في الدوري التركي.

وتم عرض المعتدي أمام المحكمة قبل أن يتم الإفراج عنه سريعًا، بسبب تصريحاته.

ونفى فاتح أوزكان وجوده في منصب رسمي مع نادي غوزتيبه، وقال أنه تطوع ليكون مسؤولاً في العلاقات بين النادي والمشجعين، وعندما رأى علي كوتش في الملعب تدخل ودفعه لأن الشوط الثاني بدأ.

وقال:" أردت إخراج علي كوتش من الملعب، كانت الأرض مبللة لم أستطع ضبط سرعتي، دفعته بقوة دون قصد لم أقصد إصابته ."

بيان ناري من فنربخشه

وقال فنربخشة في بيان رسمي:" كان مديرونا يجتمعون مع السلطات لحل الأزمات التي تعرض لها مشجعونا الذين لم يُسمح لهم بدخول الملعب وتعرضوا لغاز الفلفل، ذهب رئيسنا علي كوتش إلى المدرجات، تعرض رئيسنا لهجوم من الخلف من قبل إرهابي ".

وأضاف نادي فنربخشة التركي في بيانه:" وفقا للقانون رقم 6222 المعمول به في بلادنا منذ سنوات، يتم اتخاذ الإجراءات الفورية بحق المعنيين واتخاذ الإجراءات الاحترازية في حالة وجود أدنى التجاوزات، قدم رئيسنا شكوى جنائية ضد جميع المسؤولين الذين كانوا مهملين، وخاصة إرهابي كرة القدم هذا، وسيتم متابعة العملية بدقة".

ويكشف الموجز تفاصيل الأحداث المثيرة التي شهدتها مباراة فنربخشة وجوزتيبي في الدوري التركي…

تفاصيل سقوط رئيس فنربخشه أرضًا بسبب الجماهير

وشهدت مباراة فنربخشة ضد جوزتيبي أحداثًا مؤسفة، بعدما قررت قوات الأمن منع عدد كبير من دخول الملعب لتجنب الاشباكات.

وفي بداية الشوط الثاني، توقف اللقاء بسبب الشغب، وهو ما دفع علي كوتش رئيس فنربخشة، للوصول إلى المدرجات الخارجية، ومحاولة مساعدة للجماهير التي لم تتمكن من الدخول، وهو ما أشعل غضب جماهير المنافس، التي أسقطته على الأرض وألقت عليه زجاجات المياه وإحداث فوضى، انتهت بتدخل الأمن.

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