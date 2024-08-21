التعليم الأبتدائي .. التعليم تناقش اسناد تدريس مناهج الصفوف الأولى للمعلمين

آلية تنفيذ المهام التحريرية

القرارات الوزارية بشأن التعليم الأبتدائي .. عقد مدير عام التعليم العام والتجريبيات بمديرية تعليم القاهرة، ياسر أنس، أمس الثلاثاء، في قاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية. وتم خلال الاجتماع القيام مناقشة القرارات الوزارية المتعلقة بشأن التعليم الابتدائي وأبرز المواد المرتبطة بمنظومة التعليم الجديدة، والتي شملت:

القرارات الوزارية بشأن التعليم الأبتدائي .. .. آلية تنفيذ المهام التحريرية، الشفهية، والمهارية، والواجبات المنزلية وفقًا للقرار الوزاري رقم (136).

القرارات الوزارية بشأن التعليم الأبتدائي .. .. آلية تنفيذ المهام الأدائية.

القرارات الوزارية بشأن التعليم الأبتدائي .. .. الضوابط الخاصة بانتقال الطالب من صف إلى الصف الثاني.

القرارات الوزارية بشأن التعليم الأبتدائي .. .. آلية إسناد تدريس مناهج الصفوف الأولى للمعلمين. القرارات الوزارية بشأن التعليم الأبتدائي .. .. كيفية متابعة موجه الصفوف الأولى للمدارس.

القرارات الوزارية بشأن التعليم الأبتدائي .. .. آلية تنفيذ البرنامج العلاجى للطلاب المستهدفين في الصفين الأول والثاني تحت إشراف توجيه الصفوف الأولى.

القرارات الوزارية بشأن التعليم الأبتدائي .. .. آلية إسناد تدريس منهج القيم واحترام الآخر. القرارات الوزارية بشأن التعليم الأبتدائي .. .. إخطار ولي الأمر بنتيجة ابنه.

القرارات الوزارية بشأن التعليم الأبتدائي .. .. آلية تحديد الأوائل.

كما قدم رضوان عبد المطلب، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، عدة توصيات خلال الاجتماع:

تقييم الطلبة بشكل مستمر طوال العام الدراسي مع تفعيل كشوف التقييم الشهرية والاحتفاظ بالأنشطة والتقييمات الخاصة بكل طالب.

إسناد تدريس مناهج الصفوف الأولى للمعلمين بناءً على تخصصاتهم.

الالتزام بتنفيذ المهام التحريرية والشفهية والمهارية والواجبات المنزلية وتفعيل البرنامج العلاجى للطلاب المستهدفين.

الالتزام بعدد وزمن الحصص وتنفيذ جميع ما جاء في القرار الوزاري رقم (136) بتاريخ 12/8/2024.

تطوير نظام التعليم

تسعى مصر إلى تطوير نظام التعليم الخاص بها من خلال عدد من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات الطلاب في ظل التغيرات العالمية. فيما يلي أبرز جوانب ومبادرات تطوير التعليم في مصر:

1. المنظومة التعليمية الجديدة

النظام التعليمي الجديد: تم إدخال تغييرات كبيرة على النظام التعليمي في مصر، بما في ذلك إدخال نظام التعليم الأساسي الجديد الذي يركز على تطوير المهارات الفردية للطلاب وتعزيز التفكير النقدي بدلاً من الحفظ والتلقين.



المرحلة التعليمية: تشمل الإصلاحات تطوير المناهج الدراسية في المراحل المختلفة، بدءًا من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة.

2. تطوير المناهج الدراسية

مناهج حديثة: تحديث المناهج الدراسية لتكون أكثر توافقًا مع المهارات المطلوبة في سوق العمل. تشمل المناهج الجديدة تعزيز المهارات التقنية والعلمية وإدخال مواد جديدة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي.

التعلم النشط: تحسين طرق التدريس من خلال التركيز على التعلم النشط والتعلم القائم على المشروعات بدلاً من التعليم التقليدي.

3. التقنية والرقمنة

التعليم الرقمي: إدخال تقنيات التعليم الرقمي في المدارس، بما في ذلك استخدام اللوحات الذكية والبرمجيات التعليمية لتسهيل عملية التعلم وتعزيز التفاعل.

البوابة التعليمية: تطوير منصات إلكترونية لتسهيل الوصول إلى المحتوى التعليمي والموارد الأكاديمية للطلاب والمعلمين.

4. تدريب المعلمين

تطوير مهارات المعلمين: برامج تدريبية مكثفة للمعلمين لتعزيز مهاراتهم في التدريس وتكنولوجيا التعليم وإدارة الفصول الدراسية.

معايير الجودة: وضع معايير جديدة لتقييم أداء المعلمين وتقديم الدعم اللازم لهم.

5. الاختبارات والتقييم

تقييم مستمر: إدخال نظام تقييم مستمر للطلاب بدلاً من الاعتماد على امتحانات نهاية العام فقط. يشمل ذلك تقييم الأداء الأكاديمي والمهارات الشخصية والاجتماعية.

الاختبارات الإلكترونية: تنفيذ اختبارات إلكترونية لتقييم الطلاب بطريقة أكثر كفاءة وموضوعية.

6. البنية التحتية

تجديد المدارس: تحسين وتجديد البنية التحتية للمدارس لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومناسبة.

تجهيزات تعليمية: توفير موارد وتجهيزات تعليمية حديثة مثل المختبرات العلمية ومراكز الحاسوب.

7. التعليم الفني والتدريب المهني

تطوير التعليم الفني: تعزيز جودة التعليم الفني والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل وزيادة فرص التوظيف للطلاب.

الشراكات مع الصناعة: إقامة شراكات مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتوفير تدريب عملي للطلاب.

8. المشاركة المجتمعية

دور الأسرة والمجتمع: تشجيع مشاركة الأسرة والمجتمع في العملية التعليمية من خلال برامج توعية وورش عمل لزيادة دعمهم للتعليم.

هذه المبادرات تعد جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين التعليم في مصر وجعله أكثر توافقًا مع التحديات والفرص في العصر الحديث.

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