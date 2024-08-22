أسعار الذهب اليوم الخميس 22-8-2024 في مصر..عيار 18 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس، 22 أغسطس 2024، استقرارًا في بداية التعاملات، عقب تراجعه الملحوظ خلال الفترة السابقة, ليستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 2970 جنيه, بدون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يتساءل الكثير من الناس عن أسعار الذهب في مصر اليوم بالمصنعية, لذا ترصد جريدة "الموجز" أسعار الذهب اليوم الخميس 22-8-2024 في مصر بالمصنعية, وفقًا وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب خلال التعاملات اليومية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

شهد سعر الذهب عيار 18 ثباتًا اليوم، ليبلغ نحو 3025.25 جنيه للبيع، و 2965.75 جنيهاً للشراء.

الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 3520 جنيهًا للبيع، و 3460 جنيهًا للشراء.، وهو السعر الأكثر تداولًا في السوق المصري.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

حافظ سعر الذهب عيار 24 على استقراره خلال تعاملات اليوم، ليسجل نحو 4015.75 جنيه للبيع، و 3954.25 جنيه للشراء.

دعوات لإعادة تطبيق مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك

دعت شعبة الذهب بإعادة تطبيق مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك التي ساهمت سابقًا في استقرار السوق المحلي, وقد أدت المبادرة إلى دخول حوالي 4 طن من الذهب بصحبة المصريين العائدين من الخارج، مما يساعد على تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق.

الذهب

تراجع مشتريات المصريين من الذهب في الربع الثاني من 2024

كشف مجلس الذهب العالمي عن تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024 إلى 14.4 طن، بانخفاض قدره 16% مقارنة بالربع الثاني من 2023 الذي سجل 17.1 طن.

ومع ذلك، تبقى هذه الأرقام أفضل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 13.2 طن.

سجلت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2% في الربع الثاني من 2024، حيث بلغت 6.8 طن مقارنة بـ 6.7 طن في نفس الفترة من 2023، لكنها جاءت أقل من مشتريات الربع الأول التي بلغت 8 طن.

وشهدت مشتريات السبائك والعملات الذهبية انخفاضًا كبيرًا بنسبة 27% في الربع الثاني من 2024، لتسجل 7.6 طن مقارنة بـ 10.4 طن في نفس الفترة من 2023، بينما بلغت مشتريات الربع الأول من هذا العام 5.2 طن.

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