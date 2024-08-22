العام الدراسي الجديد 2025.. وزارة التعليم تحدد الضوابط والمحظورات بالمدراس الحكومية

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر خطابًا هامًا على جميع المديريات التعليمية بالمحافظات، يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية استعدادًا قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025.

بداية العام الدراسي الجديد 2025

كما اعلنت وزارة التربية والتعليم انه من المقرر أن يبدأ العام الداسي الجديد في 8 سبتمبر المقبل للمدارس الدولية و21 سبتمبر للمدارس الرسمية والخاصة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

أبرز توجيهات وزارة التعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025

الزي المدرسي الموحد: أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي الموحد لتحقيق الانضباط داخل المدارس، مع التنبيه بعدم إجبار الطلاب على شراء الزي من أماكن معينة.

مكافحة الدروس الخصوصية: شددت الوزارة على بذل الجهود لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلمين المتغيبين وغير الملتزمين بجداول الحصص. كما سيتم ملاحقة المعلمين الذين يمارسون التدريس بدون وجه حق، خاصة أولئك الذين في إجازات طويلة أو بدون مرتب.

تأمين المدارس: وجهت الوزارة بضرورة التنسيق مع مديريات الأمن لوضع خطة محكمة لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية، بما في ذلك تكثيف الدوريات الراكبة لتوفير بيئة آمنة للطلاب والمعلمين.

محيط المدرسة: طالبت الوزارة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لضمان سلامة محيط المدارس، من خلال التأكد من خلوها من المصارف ومجاري السيول وتجمعات المياه الراكدة. كما تم التشديد على الحفاظ على نظافة المدارس ومكافحة الباعة الجائلين.

إدارة الأزمات والكوارث: أصدرت الوزارة تعليمات بتفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن، والإبلاغ عن أي مخالفات أخلاقية فورًا.

التعامل مع أولياء الأمور: شددت الوزارة على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد محددة لزيارتهم للمدارس لمتابعة أبنائهم تربويًا، مع ضرورة الإعلان عن هذه المواعيد بوضوح.

تحصيل الرسوم الدراسية: أكدت الوزارة على الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقًا للقرار الوزاري للعام الدراسي 2024/2025، مع الإعلان عنها بشكل بارز في كل مدرسة.

مكافحة التدخين: شددت الوزارة على حظر التدخين تمامًا داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

تسجيل الغياب: أكدت الوزارة على ضرورة تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا وبالسجلات المخصصة لذلك، مع إخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم.

ضوابط إضافية: شملت التوجيهات أيضًا ضرورة غلق أبواب المدارس بعد انتهاء طابور الصباح ومغادرة جميع الطلاب، منع مندوبي المبيعات والدعاية من دخول المدارس، حظر استغلال أسوار المدارس في عرض أي إعلانات، الالتزام باستخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب، ومحاربة التطرف الفكري من خلال غرس قيم المواطنة والانتماء.

تحية العلم والنشيد الوطني: أكدت الوزارة على أهمية الالتزام بتحية العلم وأداء النشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس، كما شددت على أن تكون الحصة الأولى من العام الدراسي مخصصة للحديث عن المشروعات القومية وقيم الولاء والانتماء.

الرحلات المدرسية: أوصت الوزارة بتنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية والأماكن التاريخية لتعزيز وعي الطلاب بأهمية هذه المشروعات ودورها في تنمية البلاد.

تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الوزارة على ضمان سير العملية التعليمية بانتظام واستقرار، مع توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لجميع الطلاب والمعلمين.

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