للمرة الرابعة تتحجز في العناية.. أحمد رفعت يعلن تدهور حالة والدته الصحية

كشف الفنان أحمد رفعت عن تدهور الحالة الصحية لوالدته ، من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك وطلب من متابعيه الدعوات لها بالشفاء العاجل ، ويرصد موقع الموجز الحالة الصحية لوالدته.

وكتب أحمد رفعت منشورا وقال: أمي للمره الرابعة خلال شهرين ننقلها العنايه المركزة هي بقالها ٨ ايام انا بكتب البوست علشان تدعولها فأمي من اطيب خلق الله فيارب لا ترني فيها مكروها وبارك لي في عمرها.

الحالة الصحية لوالدة أحمد رفعت



أعمال أحمد رفعت

شارك أحمد رفعت في العديد من الأعمال الفنية أبرزهم فيلم فتاة من إسرائيل، ورجل غني فقير جدًا، وخيبر، كاريوكا، نابليون والمحروسة.

آخر أعمال أحمد رفعت

شارك أحمد رفعت في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "بعد النهاية" مع الفنانة نيرمين الفقي، وأحمد سعيد عبد الغني، وصبري عبد المنعم، وجيهان خليل، وهالة خليل، ومجموعة أخرى من النجوم.

كما شارك في رمضان 2023 بـ مسلسل الإمام الشافعي، الذي قدم بطولته الفنان خالد النبوي، وتم طرحه في رمضان 2023، والعمل من بطولة نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، خالد القش، حمزة العيلي ، وأحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف ، وفرح بسيسو، ومحمد العمروسي، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو.

ويذكر أن أحمد رفعت شارك في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار مع باقة من ألمع النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب ،و تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وعن دوره في مسلسل الاختيار 2 قال في أحدي اللقاءات التلفزيونية: دوري كان قريب من شخصيته الحقيقية، وأنه شارك في مسلسل الاختيار 3، وأنه كان يقوم بدور الشهيد البطل أحمد جاد الجميل، أبن اللواء جاء الجميل.

ولفت إلى أن البطل الذي كان يجسد شخصيته كان يجبد قراءة القرآن الكريم، وأنه سعيد بتجسيد شخصية بطل.

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