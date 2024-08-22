كم سعر الحديد الخردة اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 في مصر؟

أسعار الحديد الخردة ..شهدت سعر الحديد الخردة اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 حالة من الاستقرار، ويبدأ سعر كيلو حديد الخردة الخليط من 21 جنيهًا, بينما بلغ سعر طن حديد عز اليوم نحو 41 ألفًا و500 جنيه, ووصل سعر حديد بشاي إلى 41 ألفًا و200 جنيه، بينما سجل حديد العشري 38,800 جنيه.

أسعار الحديد والحديد الخردة

ترصد جريدة “الموجز” سعر الحديد الخردة وحديد التسليح والأسمنت اليوم الخميس 22-8-2024 , وفقًا لآخر تحديث

سعر الحديد الخردة اليوم

سجل سعر كيلو حديد الخردة الخليط بداية من 21 جنيهًا، مع تفاوت الأسعار حسب الجودة.

سجل سعر كيلو حديد الخردة المميز 23 جنيهًا حسب النوع.

تراوحت أسعار طن الحديد الخردة الخليط بين 21,000 جنيه و23,000 جنيه حسب النوعية.

سعر حديد عز اليوم

سجل سعر طن حديد عز اليوم 41 ألفًا و500 جنيه، وفقًا للبيانات الأخيرة.

أسعار الحديد

أسعار الحديد اليوم في مصر

أوضحت شعبة مواد البناء أسعار الحديد على النحو التالي:

حديد عز: 41,500 جنيه.

حديد بشاي: 41,200 جنيه.

حديد العتال: 39,000 جنيه.

حديد المعادي: 38,800 جنيه.

حديد الكومي: 38,800 جنيه.

حديد المراكبي: 41,000 جنيه.

حديد عطية: 39,000 جنيه.

حديد العشري: 38,800 جنيه.

حديد الجيوشي: 39,000 جنيه.

حديد مصر ستيل: 39,000 جنيه.

أسعار الحديد عالميًا

أفادت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، بأسعار الحديد العالمية اليوم الخميس، وفقًا لآخر تحديث:

سعر الحديد

سجل متوسط سعر طن الحديد الخام 97.81 دولار.

وصل متوسط سعر طن البليت إلى 480 دولارًا.

بلغ متوسط سعر طن حديد التسليح 439.81 دولارًا.

سعر الأسمنت اليوم الخميس في مصر

سجلت أسعار الاسمنت اليوم الخميس وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء, كالتالي:

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 2,458 جنيهًا.

وبلغ سعر طن أسمنت السويس حوالي 2,280 جنيهًا.

بينما سجل سعر طن أسمنت النصر 2,250 جنيهًا.

سعر شيكارة الأسمنت

سجل أسمنت المعلم 2,170 جنيه.

بلغ سعر أسمنت السهم 2,200 جنيه.

حدد سعر أسمنت الفهد عند 2,160 جنيه.

وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 2,170 جنيه.

سجل أسمنت العسكري بني سويف 2,200 جنيه.

حدد سعر أسمنت المسلح عند 2,000 جنيه.

سجل أسمنت جنوب الوادي 2,150 جنيه.

بلغ سعر أسمنت المخصوص 2,250 جنيه.

حدد سعر أسمنت السويس عند 2,280 جنيه.

سجل أسمنت السويدي 2,500 جنيه.

بلغ سعر أسمنت العسكري 2,200 جنيه.

سجل أسمنت النصر 2,250 جنيه.

حدد سعر أسمنت سيناء 42.5 عند 2,170 جنيه.

بلغ سعر أسمنت حلوان 2,260 جنيه.

سجل أسمنت المنيا 1,950 جنيه.

حدد سعر أسمنت المهندس عند 2,160 جنيه.

سجل أسمنت تايتان 1,970 جنيه.

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