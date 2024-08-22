انطلاق فعاليات برنامج تدريب المدربين "TOT" بحضور رئيس جامعة جنوب الوادي

شارك رئيس جامعة جنوب الوادي ، الدكتور أحمد عكاوي، فعاليات برنامج تدريب المدربين الذي ينظمه مركز التطوير الوظيفي في جامعة جنوب الوادي.

وخلال فعاليات برنامج تدريب المدربين، رحب رئيس جامعة جنوب الوادي بالمتدربين وأعرب عن سعادته بتنظيم مثل هذه البرامج التي تسهم في تعزيز التفاعل والتواصل وتوسيع الأفق لدى المتدربين.

كما أكد أهمية البرامج التدريبية في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز المعرفة من خلال أساليب تعليمية تفاعلية بدلاً من التلقين الأحادي.

رئيس جامعة جنوب الوادي : العلم لا يعرف الحدود الجغرافية

أشار رئيس جامعة جنوب الوادي إلى أن العلم لا يعرف الحدود الجغرافية أو التمييز على أساس اللون أو الدين، وأعرب عن فخره بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي والدولي.

كما قدم رئيس جامعة جنوب الوادي شكره للدكتور محمد عمران، مدير مركز التطوير الوظيفي، على جهوده في تقديم الدورات والبرامج التدريبية التي تخدم منسوبي الجامعة والمجتمع المحيط.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد عمران أن برنامج تدريب المدربين، في دورته الثانية عشرة، يضم 21 متدربًا من مختلف الفئات بما في ذلك مديرية الشئون الصحية، ومديرية الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وأعضاء هيئة تدريس بالجامعة، بالإضافة إلى ممثلي بنوك ومؤسسات خيرية وتخصصات أخرى مثل السياحة والفنادق والهندسة.

وأضاف الدكتور عمران أن البرنامج يغطي مجموعة من الموضوعات المهمة، منها مفهوم وأهمية ومبادئ التدريب، ومراحل العملية التدريبية، ومهارات العرض الفعال، ومعوقات التواصل، وتصميم المحتوى التدريبي، وصفات المدرب الناجح.



وتنشر “الموجز” تقريرا عن تطوير التعليم الجامعي في مصر هو محور أساسي في جهود الحكومة والجامعات المصرية لتحسين جودة التعليم وتعزيز قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي. تتضمن استراتيجيات تطوير التعليم الجامعي في مصر العديد من الجوانب التي تهدف إلى تحقيق التميز الأكاديمي وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع. إليك أبرز ملامح جهود تطوير التعليم الجامعي في مصر:

1. تحديث المناهج الأكاديمية

تحديث المحتوى: مراجعة وتحديث المناهج الدراسية بانتظام لضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل والتكنولوجيا الحديثة.

التعليم المبني على الكفاءات: إدخال برامج دراسية تركز على تطوير المهارات العملية والبحثية التي يحتاجها الطلاب في المستقبل.

2. تحسين جودة التعليم

تدريب أعضاء هيئة التدريس: توفير برامج تدريب مستمرة لأعضاء هيئة التدريس لتعزيز مهاراتهم التعليمية وتحديث طرق التدريس.

تقييم الأداء: استخدام نظام تقييم شامل لتقييم أداء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتحسين العملية التعليمية بناءً على النتائج.

3. تكنولوجيا التعليم

التعلم الرقمي: تعزيز استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية من خلال إدخال أدوات تعليمية رقمية مثل المنصات التعليمية والبرامج التفاعلية.

التعلم عن بُعد: تطوير برامج التعليم عن بُعد لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم الجامعي وتلبية احتياجات الطلاب في المناطق النائية.

4. تعزيز البحث العلمي

دعم البحث: توفير التمويل والمصادر للبحث العلمي وتعزيز بيئة البحث داخل الجامعات.

التعاون الدولي: تشجيع التعاون البحثي مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية لتحفيز الابتكار وتبادل المعرفة.

5. تطوير البنية التحتية

تحسين المرافق: تجديد وتوسيع المرافق الجامعية بما في ذلك المكتبات، والمعامل، والمرافق الرياضية.

البنية التحتية التكنولوجية: تحسين البنية التحتية التقنية لضمان توفر إنترنت سريع وأجهزة حاسوب حديثة.

6. تعزيز العلاقة مع الصناعة

برامج التدريب والتوظيف: إقامة شراكات مع الشركات والمؤسسات لتوفير فرص التدريب العملي والتوظيف للخريجين.

المشاريع المشتركة: تشجيع المشاريع البحثية والتطبيقية المشتركة بين الجامعات والصناعة لتحسين التكامل بين التعليم وسوق العمل.

7. تنمية المهارات الشخصية والقيادية

البرامج الإضافية: تقديم برامج تدريبية وورش عمل لتنمية المهارات الشخصية والقيادية للطلاب، مثل مهارات التواصل وإدارة المشاريع.

الأنشطة الطلابية: تعزيز الأنشطة الطلابية والنوادي الأكاديمية لتعزيز التجربة الجامعية وتطوير مهارات العمل الجماعي والقيادة.

8. دعم الابتكار وريادة الأعمال

حاضنات الأعمال: إنشاء حاضنات ومراكز دعم ريادة الأعمال في الجامعات لتشجيع الطلاب على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية.

التمويل والتوجيه: تقديم الدعم المالي والإرشاد للطلاب الذين يبدؤون مشاريعهم الخاصة.

9. إدماج الطلاب في اتخاذ القرار

التمثيل الطلابي: تعزيز دور الطلاب في الهيئات الأكاديمية والإدارية للجامعات لضمان أن تكون اهتماماتهم واحتياجاتهم جزءًا من عملية اتخاذ القرارات.

تسعى هذه الجهود إلى تحقيق تعليم جامعي متميز يمكن الطلاب من تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية، وتعزز من قدرة الجامعات على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

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