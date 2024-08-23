عبد السلام النابلسي .. حكايات حزينة في حياة "الكونت دي نابلس"

عبد السلام النابلسي يعد واحداً من أعمدة السينما العربية، حيث كان له تأثير كبير على الأجيال اللاحقة من الفنانين. برغم الصعوبات التي واجهها في حياته الشخصية والمهنية، إلا أنه استطاع أن يترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الفن العربي، ويستعرض الموجز أبرز الخطوات المهمة في حياته

في مثل هذا اليوم 23 أغسطس، نحتفل بذكرى ميلاد واحد من أبرز وجوه الفن العربي الفنان الراحل عبد السلام النابلسي، الذي وُلد عام 1899، والذي اشتهر بلقب "الكونت دي نابلس"، وهو اللقب الذي ارتبط بشخصيته الفريدة وأسلوب حياته المميز، كان للنابلسي دوراً كبيراً في إثراء السينما العربية، حيث تعاون مع العديد من النجوم الكبار وترك بصمة لا تُنسى في عالم الفن.

بدايات عبد السلام النابلسي وحياته الشخصية

عبد السلام النابلسي

وُلد عبد السلام النابلسي في منطقة "عكار" شمال طرابلس اللبنانية، ولكنه كان ينتمي لجذور فلسطينية، حيث كانت أسرته تعود لمدينة "نابلس" في فلسطين. عمل جده ووالده قاضيين في نابلس، وكانت الأسرة تتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة، مع بلوغه العشرين من عمره، أرسله والده إلى القاهرة لاستكمال دراسته في الأزهر الشريف، حيث حفظ القرآن الكريم وأبدع في تعلم اللغة العربية، إلى جانب الفرنسية والإنجليزية.

رغم رغبة والده في أن يعود إلى بيروت ليصبح واعظاً أو شيخ مسجد، إلا أن السينما اختطفت قلب النابلسي وجعلته يبقى في مصر، حيث بدأ مسيرته الفنية التي ستستمر لعدة عقود. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها، بما في ذلك منع والده عنه المصروف بسبب اختياره للتمثيل، إلا أن النابلسي استمر في شق طريقه في مجال الفن.

عبد السلام النابلسي

سر لقب "الكونت دي نابلس"

حصل عبد السلام النابلسي على لقب "الكونت دي نابلس" بفضل أصدقائه المقربين الذين رأوا فيه شخصية أرستقراطية تستحق هذا اللقب. وكان أول من أطلق عليه لقب "الكونت" هو صديقه الفنان يوسف وهبي، الذي تأثر بشخصية النابلسي وأسلوب حياته الراقي. لاحقاً، أطلق عليه الناقد الفني وجيه رضوان لقب "دي نابلس"، ليصبح "الكونت دي نابلس" لقبه الكامل، ويعكس هذا اللقب أسلوب حياة النابلسي الفريد والمميز. وأضاف إلى ذلك لقب "دوق أوف روشا" الذي منحه له الإذاعي اللبناني جورج إبراهيم الخوري.

عبد السلام النابلسي

النابلسي وأشهر أدواره السينمائية

شارك النابلسي في العديد من الأعمال السينمائية التي رسخت مكانته كواحد من أبرز نجوم السينما العربية. عمل مع نخبة من الفنانين مثل إسماعيل ياسين، عبد الحليم حافظ، محمد فوزي، وفريد الأطرش، وأصبح يُعرف بأنه "أشهر عازب" في الوسط الفني لفترة طويلة. ورغم رفضه الزواج لأكثر من 60 عامًا، إلا أن قصة زواجه كانت من أكثر القصص إثارة في حياته.

ففي أحد البرامج الإذاعية، صرح النابلسي بأنه لم يجد بعد المرأة التي تستحقه، وفي اليوم التالي تلقى مكالمة من فتاة ردت عليه قائلة: "أنت لا تستحق أيًا منهن"، ثم أغلقت الهاتف. تلك المكالمة كانت الشرارة الأولى في قصة حب جمعته بالفتاة اللبنانية جورجيت ثابت، التي كان فارق العمر بينهما كبيرًا، ولكنهما تزوجا بعد قصة حب كبيرة.

عبد السلام النابلسي

صعوبات الحياة والهرب إلى لبنان

رغم النجاح الذي حققه النابلسي في السينما، إلا أن حياته الشخصية لم تكن خالية من الصعوبات. تراكمت عليه الديون وواجه مشاكل مادية كبيرة، خاصة مع زيادة المطالبات الضريبية في مصر. قرر النابلسي الهروب إلى لبنان، حيث حاول تهريب أمواله بطريقة غير تقليدية، عبر دمية "دبدوب" لابنة الفنانة نجاح سلام. ولكن لسوء حظه، أفلست البنك الذي وضع فيه أمواله بعد فترة قصيرة من وصوله إلى لبنان، مما زاد من معاناته.

عبد السلام النابلسي

وفاة عبد السلام النابلسي وتركته الفنية

في 5 يوليو 1968، رحل عبد السلام النابلسي عن عالمنا إثر أزمة قلبية حادة. وبعد وفاته، اكتُشف أنه كان يعاني من مرض في القلب، ولكنه أخفى حقيقة مرضه عن الجميع خوفًا من أن يؤثر ذلك على مسيرته الفنية. ترك النابلسي خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا، حيث لا تزال أعماله تُعرض وتُحب من قبل الجماهير حتى اليوم.

اقرأ أيضًا:

حكايات مأسوية فى حياة نجم الكوميديا عبد السلام النابلسى



الأزهري الذي وجد ضالته في الفن.. سر هروب عبدالسلام النابلسي من مصر ولغز المرض الغامض الذي كتب نهاية حياته

