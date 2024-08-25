تفاصيل الحالة الصحية لـ الملك تشارلز الثالث.. وتقارير ترصد خطط جنازته

الحالة الصحية لـ الملك تشارلز الثالث.. تصدر البحث عن الحالة الصحية لـ الملك تشارلز الثالث محركات البحث في العالم، خلال الساعات الماضية، للاطمئنان علي صحته.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تطورات الحالة الصحية لـ الملك تشارلز الثالث، والتقارير التي تحدثت عن خطط جنازته.

وانتشرت العديد من التقارير المتعلقة بـ الحالة الصحية لـ الملك تشارلز الثالث، والتي أشارت إلى تدهور الحالة الصحية لـ الملك تشارلز، نتيجة مضاعفات إصابته بمرض السرطان، وكبر السن.

تفاصيل الحالة الصحية لـ الملك تشارلز الثالث

وأكد مسئول من القصر الملكي في بريطانيا أنه يتم بالفعل في الوقت الحالي تجهيز الجنازة الخاصة بالملك تشارلز، وأضاف المصدر جملة مقلقة قائلًا: "الأوضاع غير سارة كما يبدو".

الحالة الصحية لـ الملك تشارلز الثالث

تشخيص إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان

وفي 5 فبراير، أعلن قصر باكنجهام عن أنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز الثالث بالورم الخبيث، وشخصه أطباء السرطان عندما دخل الملك إلى المستشفى بسرطان البروستات دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وزعم رئيس الوزراء ريشي سوناك أن المتخصصين تمكنوا من التعرف على السرطان وهو في مرحلة مبكرة.

ووفقًا لطبيب المسالك البولية بنجامين براير من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، قد يعني هذا أنهم، عند فحص البروستات، اكتشفوا خلايا خبيثة تطورت في عضو آخر، وهو ما يسمى بالنقائل "الميتاستاز" ومثل هذه الأورام أقل قابلية للعلاج.

تشارلز الثالث لا يحب العلاج الكيميائي ويفضل الطب البديل

ويعتمد الملك تشارلز الثالث في علاجه على الطب البديل، وبحسب الخبير في شئون العائلة المالكة البريطانية، الصحفي السابق في "بي بي سي" توم باور، فإن الملك تشارلز الثالث كان دائمًا معارضًا للعلاج الكيميائي ويفضل الطب البديل والعلاج بالأعشاب، ويقول الخبير: "إنه من أشد المؤيدين لطب الأعشاب والجرعات وأشياء من هذا القبيل".

سلطات لندن تستعد لسيناريو وفاة الملك تشارلز الثالث

في الوقت الذي انتشر فيه تقارير صحفية عن رغبة الملك تشارلز الثالث بتجهيز تفاصيل جنازته في حال توفي من السرطان.

وبحسب الخبراء، قرر الملك تشارلز الاستعداد مسبقًا لنقل العرش إلى الوريث، ووضعت السلطات البريطانية بالفعل خطة عمل لهذه المسألة.

الحالة الصحية لـ الملك تشارلز الثالث

عملية جسر ميناي بعد وفاة الملك تشارلز الثالث

وأطلقت صحيفة "ديلي إكسبريس" الاسم الرمزي للعملية التي سيتم تنفيذها في بريطانيا عند وفاة الملك تشارلز الثالث، وتمت تسميتها بـ "جسر ميناي".

وأفادت صحيفة "إندبندنت" بأن سلطات البلاد بدأت الاستعداد لتنفيذها في سبتمبر 2022، بعد وقت قصير من جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وبحسب الخطة، سيكون رئيس الوزراء البريطاني وبعض أعضاء الحكومة أول من يعلم بوفاة تشارلز الثالث. ثم سيتم الإبلاغ عن الحادث على وكالة "بي بي سي". وبعد ذلك، سوف تقوم وسائل الإعلام الأخرى بنشر الأخبار.

وسينتقل العرش على الفور إلى الابن الأكبر لتشارلز الثالث، الأمير ويليام. ومن المتوقع أن تحصل زوجته كيت ميدلتون على لقب الملكة القرينة. وبعد الإعلان عن وفاة تشارلز الثالث، سيخاطب الأمير ويليام الأمة بصفته العاهل الجديد، كما سيتم إعلان الحداد في البلاد.

خطط الملك تشارلز الثالث المسبقة لتسليم العرش

وقال توم كوين، خبير شؤون العائلة المالكة البريطانية، إن ملك بريطانيا تشارلز الثالث بدأ الاستعدادات لتسليم التاج لوريثه في وقت أبكر مما كان متوقعًا. فقبل مرض الملك، لم يكن من المقرر مناقشة مسائل الخلافة لمدة عشر سنوات أخرى على الأقل. ويشير الخبير إلى أن هذا قد يشير إلى خطورة المرض.

ووفقًا لكوين، فإن الخطط تظل سرية بالنسبة إلى الابن الأصغر للملك، الأمير هاري. ويرجع ذلك إلى سمعة هاري: "يخشى رجال الحاشية أنه في حالة الإساءة أو عدم الرضا، قد يخبر الصحافة بأمور سرية".

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