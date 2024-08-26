الموجز تكشف جهود بطري الشرقية لمنع كارثة غذائية قبل وصولها إلى المواطنين

في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء في محافظة الشرقية، قامت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية واسعة النطاق للكشف عن جودة اللحوم، الدواجن، والأسماك في أسواق المحافظة. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بلغ وزنها أكثر من 4 أطنان، كانت مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية.

تفاصيل الحملات الرقابية

ابراهيم محمد متولي

أوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير إدارة الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن الحملات التي نُفذت بالتعاون مع مديرية التموين، الشئون البيئية، والأجهزة الأمنية، تأتي في إطار خطة شاملة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات التي تهدد صحة المواطنين. وأكد الدكتور متولي أن الحملات التي أُجريت يوم الأحد الماضي نتج عنها تحرير محضر مخالفة وضبط 4 أطنان و120 كيلو من الدواجن الفاسدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

دور الأهالي في كشف المخالفات

المنتجات الغذائية

وأضاف مصدر من مديرية الطب البيطري لـ"الموجز"، أن الحملات الرقابية على الأسواق تتم بشكل دوري ومستمر، بالتعاون مع الأهالي الذين يحرصون على صحة أبنائهم. وذكر المصدر أن إحدى المواطنات أرشدت فرق التفتيش إلى مخزن كبير يشع منه رائحة غريبة، ما أثار الشكوك بوجود مواد غذائية فاسدة. وبالفعل، توجهت الحملة إلى الموقع وتم ضبط كميات كبيرة من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مما حال دون وصولها إلى الأسواق وتسببها في كارثة صحية.

استمرار الحملات لضمان سلامة الغذاء

صور لمنتجات استهلاكية

شدد الدكتور إبراهيم متولي على أن الحملات الرقابية ستستمر على مدار الفترة القادمة، وستشمل كافة الأسواق والمحلات بهدف توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين. وأكد على أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المديرية لحماية صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات قد تهدد صحة وسلامة المواطنين.

أزمة انقطاع الكهرباء تؤثر على الأهالي

أزمة انقطاع الكهرباء

في سياق آخر، شهدت عدة قرى بمحافظة الشرقية انقطاع التيار الكهربائي عدة مرات في يوم واحد، وذلك دون سابق إنذار من الشركة المسؤولة عن الكهرباء. وأدى هذا الانقطاع المتكرر الذي استمر في بعض الأحيان لأكثر من ساعة، إلى حدوث أعطال كثيرة في الأجهزة الكهربائية، مما أثار استياء المواطنين.

وصرح بعض الأهالي لـ"الموجز" بأن انقطاع الكهرباء تسبب في تلف الأجهزة الكهربائية المنزلية، وخاصة التكييفات ولمبات الإضاءة. وأعربوا عن استيائهم من غياب توضيحات رسمية من الشركة حول أسباب الانقطاع، وطالبوا بتحسين خدمات الكهرباء وضمان استقرار التيار الكهربائي لتجنب الأضرار المحتملة.

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