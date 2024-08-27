ننشر الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد الشعبة العلمي لطلاب المرحلة الثالثة 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي عن توافر أماكن شاغرة في مجموعة من الكليات و المعاهد الشعبة العلمية الفنية والتكنولوجية وذلك في مختلف أنحاء الجمهورية. وتعتبر هذه الفرصة متاحة للطلاب الذين لم يلتحقوا بعد بالبرامج التعليمية المناسبة لهم.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية قائمة بالكليات و المعاهد الشعبة العلمية الشاغرة لطلاب الثانوية العامة لعام 2024.

تشمل القائمة الكليات و المعاهد الشعبة العلمية

معهد الألسن العالي بمدينة نصر، يقدم برامج في إدارة الأعمال، المحاسبة، والتجارة الخارجية.

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، تقدم تخصصات في إدارة الأعمال.

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية، يشمل تخصصات نظم المعلومات والمالية.



معهد الفراعنة العالي، يقدم برامج في إدارة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية.

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت، يوفر تخصصات متنوعة في الإدارة ونظم المعلومات.

معهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم، يتيح فرصاً للدراسة في إدارة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية.

معهد العالي للتكنولوجيا والإعلام في المنيا، يقدم برامج دراسات فنية متقدمة.

معهد التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا، يوفر تخصصات في ترميم الآثار.

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة في بني سويف، تتيح برامج تخصصية في تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

الفني التجارى ببور سعيد

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

الفني التجارى بدمياط

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية العريش رياضة

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

الفني التجارى بالعريش

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

تربية رياضية بنات سوهاج

المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف

ش.مطاعم فني سياحة قنا

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

تربية مطروح رياضه

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

الفني التجارى بقنا

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

الفني للفنادق المطريه

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا

تربية رياضية بنات أسيوط

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

ك.ت. فني صناعى اسوان

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

تربية رياضية بنات مدينة السادات

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

تربية رياضية بنين السويس

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة

تربية رياضية بنين العريش

تربية مدينة السادات رياضة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)

تربية رياضية بنات العريش

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى بدمنهور

الفني التجارى بالزقازيق

تربية الوادي الجديد رياضة

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

تربية رياضية بنين مطروح

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية أسوان رياضة

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات الفيوم

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

تربية رياضية بنات بور سعيد

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

ك.ت. فني صناعى قنا

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنات أسوان

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

ك.ت. فني صناعى بنها

تربية رياضية بنين أسوان

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى

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