القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني

يبحث عشاق نادي برشلونة الإسباني، عن القنوات التي تقوم بنقل مباراتهم ضد رايو فاليكانو مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد الموجز لمتابعيه القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو اليوم..

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في شمال أفريقيا والدول العربية.

ولذا يمكنك مشاهدة مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز عبر قناة beIN Sports 3.

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز.

قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

وأعلن هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، القائمة التي تستعد لخوض مباراة رايو فاليكانو مساء اليوم لتضم كل من..

تير شتيجن - باو كوبارسي - بالدي - إينيجو مارتينيز - فيران توريس - بيدري - روربرت ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - بابلو توريه - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - لامين يامال - داني أولمو - كوندي - أسترالاجا - بيرنال - هيكتور فورت - جيرارد مارتن - دومينيجيز - أندرس كوينكا".

تشكيل برشلونة المتوقع ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل نادي برشلونة في مباراته ضد رايو فاليكانو يضم كل من..

في حراسة المرمى: تير شتيجن

في خط الدفاع: بالدي - كوبارسي - إينيجو مارتينيز- كوندي

في خط الوسط: فيرمين لوبيز - بيدري - مارك كاسادو

في خط الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - لامين يامال

قائمة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تاريخ مواجهات برشلونة أمام رايو فاليكانو قبل مباراتهم في الدوري الإسباني

تقابل الفريقان في 43 مباراة، فاز برشلونه في 27 لقاء، وفاز رايو فاليكانو في 7، وتعادل الفريقان في 10 مباريات.

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