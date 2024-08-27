مصاريف جامعة النهضة 2025 والكليات المتاحة.. التفاصيل كاملة

مع بدء العد التنازلي للعام الدراسي الجديد 2024-2025، يواصل آلاف الطلاب الناجحين في الثانوية العامة البحث عن الخيارات التعليمية الأفضل لمستقبلهم الأكاديمي. وفي هذا السياق، تبرز جامعة النهضة ببني سويف كوجهة بارزة تُثير اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، نظراً لما تقدمه من برامج تعليمية متميزة في مجالات متنوعة تشمل الطب والهندسة والإعلام والفنون، وينشر لكم موقع "الموجز" مصاريف جامعة النهضة 2025 وكافة التفاصيل.

تقع جامعة النهضة في قلب محافظة بني سويف، وتعد واحدة من الجامعات الرائدة التي تقدم بيئة أكاديمية متكاملة وعالية الجودة. ومع اقتراب موعد التقديم، ننشر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بشروط القبول والمصاريف الدراسية والأوراق المطلوبة للالتحاق بالجامعة للعام الدراسي 2024-2025.

مصاريف جامعة النهضة 2025

أعلنت جامعة النهضة عن الحد الأدنى للقبول في كلياتها المختلفة، وذلك بعد إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء الماضي، عن نتائج الثانوية العامة وتكريم الأوائل على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بالمصاريف الدراسية للعام الدراسي 2023-2024، فقد حددت الجامعة الرسوم الدراسية لكلياتها على النحو التالي:

كلية الطب البشري: 199,500 جنيه

كلية طب الفم والأسنان: 148,350 جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 91,425 جنيه

كلية الصيدلة: 113,850 جنيه

كلية الهندسة: 63,250 جنيه

كلية علوم الحاسب: 60,000 جنيه

كلية إدارة الأعمال (عربي): 31,000 جنيه، (إنجليزي): 40,000 جنيه

كلية الإعلام والعلاقات العامة: 40,000 جنيه

كلية الفنون الجميلة: 49,000 جنيه



الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة النهضة 2025

تتطلب عملية التقديم في جامعة النهضة تقديم مجموعة من الأوراق، وهي:

أصل شهادة الثانوية العامة

أصل شهادة الميلاد

8 صور شخصية حديثة

صورة بطاقة الرقم القومي

نماذج التجنيد المطلوبة للذكور

كليات جامعة النهضة

تضم جامعة النهضة 9 كليات رئيسية، وهي:

كلية إدارة الأعمال

كلية علوم الحاسب

كلية طب الفم والأسنان

كلية الهندسة

كلية الإعلام

كلية الطب البشري

كلية الصيدلة

كلية العلاج الطبيعي

كلية الفنون الجميلة

مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، توفر جامعة النهضة فرصاً متميزة للطلاب الراغبين في الحصول على تعليم عالٍ في بيئة أكاديمية متطورة. وللمزيد من المعلومات والتفاصيل، يُنصح الطلاب بزيارة الموقع الرسمي للجامعة أو الاتصال مباشرة بمكتب القبول والتسجيل.



اقرأ أيضا:

تظلمات الثانوية العامة 2024 .. التعليم تعلن عن أماكن تقديم التظلمات والرسوم الجديدة

جيران طالبة الثانوية العامة في قصر بغداد ينفون اشعالها النيران في نفسها خوفا من النتيجة