ليلى عز العرب: مشاكل ابنتي مع زوجها حرمتني من رؤية أحفادي7 سنين

في لقاء مؤثر مع الفنانة القديرة ليلى عز العرب، الذي جاء عبر برنامج "قعدة ستات" المذاع على قناة ألفا، فتحت الفنانة قلبها للمشاهدين وتحدثت بصراحة عن التحديات التي تواجهها على الصعيد الشخصي ، ورصد ذلك الموجز في السيا التالي.

تحدثت ليلى عز العرب عن معاناتها المستمرة منذ سبع سنوات بسبب عدم قدرتها على رؤية ابنتها وأحفادها، حيث يعيشون خارج مصر نتيجة مشكلات قانونية مع زوج ابنتها السابق.

وعبّرت عن ألمها الشديد لعدم تمكنها من استضافة أحفادها في مصر، مما يجعلها تضطر للسفر إليهم. وقالت ليلى: "أكثر ما يؤلمني هو أنني لا أستطيع رؤية أحفادي بسهولة، فهم بعيدون عني، وأخشى أن أفقد القدرة على رؤيتهم بشكل دائم. إذا قررت ابنتي العودة إلى مصر، قد يُحرم الأطفال منها، وهذا ما يجعلني أشعر بالعجز والحزن."

ليلى عز العرب

خلاف مع أحد المنتجين .. قصة معاناة تحت أشعة الشمس

لم تقتصر صراحة ليلى عز العرب في اللقاء على الأمور الشخصية فقط، بل تناولت أيضاً تجربتها الفنية الأخيرة وخلافاتها مع أحد المنتجين.

تحدثت عن موقف صعب تعرضت له أثناء تصوير أحد الأعمال، حيث واجهت تصرفات غير مهنية من المنتج الذي وصفته بالعصبي وصاحب اللسان الفالت. استذكرت ليلى تفاصيل اليوم الذي أمضته تحت أشعة الشمس الحارقة في موقع التصوير، بسبب تغييرات مفاجئة في السيناريو.

أكدت أن تلك التجربة كانت مريرة، خاصة عندما طُلب منها الانتظار لساعات طويلة في ظروف غير مريحة، قبل أن تُفاجأ بقرار إلغاء التصوير في اللحظة الأخيرة. وعلقت على ذلك بالقول: "لا أستطيع أن أصف مدى الإحراج والغضب الذي شعرت به في تلك اللحظة، لكنني تحملت الأمر وفضلت عدم الرد."

فيلم "ألف مبروك" عودة قوية بعد غياب طويل

في سياق آخر، تطرقت ليلى عز العرب إلى فترة غيابها عن الساحة الفنية التي استمرت سبع سنوات، قبل أن تعود بقوة من خلال مشاركتها في فيلم "ألف مبروك" مع النجم أحمد حلمي. أوضحت ليلى أن قرارها بالعودة كان مبنياً على عوامل نجاح الفيلم التي كانت واضحة منذ البداية.

أكدت أن السيناريو كان محكماً، وأن العمل مع أحمد حلمي في تلك الفترة كان مكسباً بحد ذاته، بالإضافة إلى أن المخرج أحمد نادر جلال كان لديه رؤية فنية ناضجة تعزز من فرص نجاح الفيلم. وتحدثت ليلى عن تأثير الفيلم على مسيرتها الفنية، قائلة: "دوري في فيلم ألف مبروك جعل الناس يعرفونني كممثلة، لكن للأسف لم يكن أحد يعرف اسمي، فقد كنت مجرد والدة أحمد حلمي في عيون الجمهور."

أحدث أعمالها الفنية

على صعيد آخر، لم تغفل ليلى عز العرب الحديث عن أحدث أعمالها الفنية، حيث شاركت مؤخراً في فيلم "التجربة المكسيكية".

الفيلم يجمع بين الكوميديا والحركة، ويعرض قصة مجموعة من الأصدقاء الذين يسافرون في بعثة إلى المكسيك، ليواجهوا العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

ويأتي هذا العمل كإضافة جديدة لمسيرة ليلى عز العرب الفنية، التي تتميز بتنوع أدوارها وقدرتها على التنقل بين مختلف الأنماط الفنية، من الكوميديا إلى الدراما وحتى الأدوار التراجيدية.



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