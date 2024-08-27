نقابة الموسيقيين تُنهي تحقيقها مع حسن شاكوش بعد تقديمه اعتذارًا للشعب التونسي .. تفاصيل

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا يكشف تفاصيل التحقيقات التي جرت مع الفنان حسن شاكوش، على خلفية الأزمة التي تسببت في إيقافه خلال رحلته الأخيرة إلى تونس.

وجاء هذا البيان الذي رصده “ الموجز” ليضع حدًا للتكهنات التي أُثيرت في الآونة الأخيرة بشأن مصير التحقيق مع شاكوش، بعد واقعة مطار تونس التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والفنية.

بيان نقابة الموسيقيين .. تفاصيل التحقيق وحفظ القضية

وفقًا للبيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، جاء التحقيق بتوجيه مباشر من الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حيث تم تكليف الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التحقيقات، بمباشرة التحقيق مع حسن شاكوش.

شارك في جلسة التحقيق أيضًا كل من الأستاذ منصور الهندي، رئيس لجنة العمل، والمستشار أحمد مكين، المتخصص في الشؤون القانونية، حيث تم مناقشة تفاصيل الواقعة والاطلاع على جميع الأدلة والشهادات المرتبطة بها.

وبعد مناقشة مستفيضة، تقرر حفظ القضية بناءً على ما تم تقديمه من أدلة ومعطيات، وبالأخص بعد تقديم شاكوش اعتذاره الرسمي.

دور مصطفى كامل في حفظ القضية

رغم عدم حضور الفنان مصطفى كامل التحقيق بشكل شخصي نظرًا لوجوده في مدينة العلمين لإحياء عدد من الحفلات، إلا أنه حرص على متابعة سير التحقيقات عن بُعد عبر تقنية الفيديو.

وأكد كامل خلال مشاركته في التحقيق أن النقابة لا تتهاون مع أي تجاوزات من أي عضو، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإساءة إلى أي شعب عربي شقيق.

وأضاف أن النقابة تسعى دائمًا للحفاظ على العلاقات الطيبة مع جميع الدول العربية، وهو ما دفعها لاتخاذ موقف حازم تجاه الواقعة، مع التركيز على عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.

فيديو اعتذار من حسن شاكوش .. خطوة لإنهاء الأزمة

في محاولة لتصحيح موقفه وتهدئة الأجواء، قام حسن شاكوش بتصوير فيديو مباشر قدم فيه اعتذارًا صريحًا للشعب التونسي. وقال في الفيديو: "مساء الخير على الجميع، وعلى شعب تونس الكريم، أود أن أوضح أن ما تم تداوله في الأيام الماضية حول إهانتي للشعب التونسي كان مجرد سوء فهم. أنا لا يمكنني أبدًا أن أجرح في هذا الشعب العظيم، فهم أهلي وناسي، وتونس هي بلدي الثانية".

وأضاف: "لدي أصدقاء تونسيين مقربين مني، وهم يعرفون مدى حبي لتونس وشعبها. لطالما كانت زياراتي لتونس مليئة بالحب والاحترام، وأتمنى أن يكون هذا الاعتذار كافيًا لإزالة أي سوء تفاهم."

تفاصيل إضافية حول التحقيق ونتائجه

بدأ التحقيق في الواقعة في تمام الساعة الثالثة عصرًا واستمر لمدة ساعة كاملة، حيث استعرضت اللجنة جميع التفاصيل المتعلقة بالحادثة، بما في ذلك الشهادات وأقوال شهود العيان. وخلصت اللجنة إلى أن حسن شاكوش لم يكن يقصد الإساءة للشعب التونسي، وأن ما حدث كان نتيجة سوء تفاهم.

وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار بحفظ التحقيق، مع تأكيد النقابة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الاحترام في التعامل مع الشعوب الشقيقة.

حسن شاكوش

ردود الفعل بعد حفظ القضية

جاء قرار نقابة المهن الموسيقية بحفظ التحقيق مع حسن شاكوش ليُعيد الأمور إلى نصابها، حيث استقبل الجمهور التونسي اعتذاره بشكل إيجابي، معربين عن تقديرهم لجهوده في إنهاء الأزمة. من جانبه، أكد شاكوش أنه سيعمل جاهدًا على تعزيز علاقته بالجمهور التونسي من خلال تقديم حفلات مميزة تليق بحبهم واحترامهم.

كما شدد على أنه سيحرص في المستقبل على تفادي مثل هذه الأزمات التي قد تنشأ عن سوء فهم.

حفظ التحقيق وطي صفحة الأزمة

بختام هذه الأزمة، تؤكد نقابة المهن الموسيقية من جديد أنها تلتزم بحماية حقوق أعضائها مع مراعاة علاقاتها مع الدول والشعوب الشقيقة. وبالنسبة لحسن شاكوش، فإن طي هذه الصفحة يعني العودة للتركيز على مشواره الفني وتقديم أعمال تليق بالجمهور العربي عموماً والتونسي على وجه الخصوص، مع السعي لترسيخ مكانته كفنان ملتزم بالقيم والأخلاق التي تحترم الجميع.

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