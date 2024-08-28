بالإجابات والأسئلة.. شاومينج يتداول امتحاني الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

تداولت جروبات الغش شاومينج، صورا تخص امتحاني الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة بالدور الثاني، حيث بدأ تداول هذه الصور المزعومة في منتصف الوقت المحدد للامتحان، الذي بدأ في الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وينشر “الموجز” الصور المتداولة من امتحاني الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني حيث بدأت جروبات الغش في استقطاب عدد كبير من الطلاب لكسب مبالغ مالية بحجة تسريب امتحانات الدور الثاني.

تداول امتحاني الفيزياء والتاريخ

كما قامت جروبات الغش شاومينج بنشر أسئلة وإجابات امتحاني الفيزياء والتاريخ عبر تطبيق تليجرام، مما أثار تساؤلات حول سلامة إجراءات الامتحانات ومدى قدرة الجهات المعنية على الحد من هذه الظاهرة.

وفي سياق آخر، تداولت جروبات الغش "شاومينج" بالأمس امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 في مادة الاقتصاد، حيث قامت بنشر الأسئلة والإجابات بعد مرور نصف ساعة فقط من بدء الامتحان.

تداول امتحاني الفيزياء والتاريخ

تدول امتحان مادة الاقتصاد

تحرض جروبات الغش "شاومينج" الطلاب على تصوير أوراق الامتحان وإرسالها إليهم فورًا، لتسهيل تداول الامتحانات بينهم، وكشف "الموجز" كافة التفاصيل المتعلقة بالصور المتداولة من امتحانات مادة الاقتصاد 2024، بما في ذلك الأسئلة والإجابات، إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لمواجهة هذه الظاهرة.

تسعى جروبات "شاومينج" لتجاوز الإجراءات الأمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم من خلال التلاعب بالباركود الموجود على أوراق الامتحانات، بهدف إخفاء هوية الطالب الذي يقوم بتصوير وتداول الامتحان، مما يصعّب عملية تعقبه.

تداول امتحاني الفيزياء والتاريخ

ضبط حالتي غش خلال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالأمس تمكن من ضبط حالتي غش خلال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2024. الحالة الأولى كانت في لجنة بإدارة زفتى التعليمية بمحافظة الغربية أثناء امتحان مادة الاقتصاد، والحالة الثانية في إدارة ساقلتة التعليمية بمحافظة سوهاج خلال امتحان مادة الإحصاء.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط الطلاب والأجهزة المستخدمة في هذه الحالات، واتخذت غرفة العمليات التابعة للوزارة الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون رقم 205 لسنة 2020.

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