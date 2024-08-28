تقي من ضغط الدم والسرطان.. فوائد لا تعرفها عن الجوافة

تعد الجوافة من أكثر الفواكه التي تحتوي على كثير من الفوائد الهامة لصحة الإنسان، حيث يعد الموسم الحالي من أكثر المواسم الذي تظهر به الجوافه بشكل كبير.

والجوافة هي فاكهة استوائية تمتاز بقشرها الخضراء المائلة للصفرة ولبها الأبيض أو الوردي، وتمد الجسم بعدة فوائد مثل الوقاية من مرض السكر وأنواع السرطان المختلفة.

ما هي فوائد الجوافة؟

وينشر لكم الموجز على النحو التالي، فوائد الجوافة لصحة الإنسان كالتالي:

-تقليل ضغط الدم، وذلك لأنها تحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم الذي لطالما يُنصح به لتنظيم مستويات ضغط الدم، وتحسين عمل عضلة القلب.

كما تساعد الألياف التي تحويها الجوافة على تقليل مستويات الكولسترول في الدم ومنع ترسباته، وبالتالي الحفاظ على سيولة الدم وخفض ضغط الدم.

-تحسين وظائف الجهاز الهضمي ،وذلك لأنها تعد من أكثر الفواكه الغنية بمصادر الألياف الغذائية، لذا فإنها تساعد على تعزيز حركة الأمعاء، ومساعدة الجسم على الاحتفاظ بالمياه.

-تحسين صحة الغدة الدرقية.

-الوقاية من مرض الإسقربوط.

-علاج السعال، وأعراض الزكام والإنفلونزا.

-تحسين صحة العيون.

فوائد الجوافة

خفض مستويات الكوليسترول، لانها تحتوي الجوافة على الألياف ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساهم في خفض مستويات الكولسترول الضار LDL في الدم، ورفع مستويات الكوليسترول النافع.

-دعم وظائف القلب، حيث يساعد الفيتامين C ومضادات الأكسدة الموجودة في الجوافة على حماية خلايا القلب من الأضرار الناتجة عن الأكسدة، وتحسين وظائف القلب

-علاج الإمساك، نظرًا لاحتوائها على ألياف وبذور تعمل كملين طبيعي، يمكن أن تكون الجوافة مفيدة في علاج الإمساك وتحفيز حركة الأمعاء.

علاج الإسهال.

-الحماية من التهابات المعدة، لاحتوائها على أوراق الجوافة أو فاكهة الجوافة ذاتها على مركبات مضادة للالتهابات، وهذا يمكن أن يحمي المعدة من الالتهابات والبكتيريا الضارة.

عصير الجوافة



طريقة تحضير عصير الجوافة

وتستطيع تحضير كوب من عصير الجوافة المفيد، كالتالي:

المكونات:

-ربع حبات جوافة.

-كوبان ماء بارد أو كوب من اللبن

-سكر حسب الذوق.

عصير الجوافة

طريقة التحضير

نقوم بتقطيع الجوافة دون تقشيرها، ونضعها في الخلاط الكهربائي. نصفّي العصير بمصفاة سلك للتخلص من البذور، ثم يقدّم العصير باردًا، بعد سكبه في الأكواب.

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