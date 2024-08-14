يقي من الشيخوخة ويقلل مستوى السكر.. فوائد لا تعرفها عن الجرجير

يحتوي نبات الجرجير على مركبات تتميز بخصائصها في الوقائية من السرطان، كما يحتوي على مركبات تتحول عند تقطيعها أو مضغها إلى ما يعرف بالإيزوثيوسيانات وهي مركبات كيميائية تساعد على الوقاية من سرطان القولون، والرئة، والبروستاتا، والجلد، والثدي.

الجرجير هو نبات من الخضروات الورقية، مثل الخس، وهو عشب حولي ينمو في التربة الرطبة وعلى أطراف القنوات والجداول ومتوفر في جميع الأسواق.

يعد الجرجير واحدًا من أم الخضروات الورقية المنتشرة على الإطلاق، فهو متوفر بشكل كبير في جميع الأسواق، كمت يتميز بانخفاض سعرة بالرغم من فوائده العالية لصحة الجسم والبشرة والشعر.

ويتصدر الجرجير قائمة أكثر المنتجات كثافة بالمغذيات في الأسواق، حيث يتم تصنيف المواد الغذائية في قائمة المنتجات كثيفة التغذية بناء على كمية القيمة اليومية الموصى بتناولها من العناصر الغذائية، كما يعد من النباتات الورقية منخفضة السعر.

فوائد الجرجير

فوائد الجرجير لصحة الإنسان

ويعرض لكم الموجز كالتالي فوائد الجرجير لجسم الإنسانو الصحة والشعر:

-الحفاظ على صحة العيون

-الوقاية من الشيخوخة

-معالجة أضرار الجهاز الهضمي

-الحفاظ على صحة العظام وذلك لحتوائه على فيتامين ك وتعزيز امتصاص الكالسيوم وهو عنصر أساسي لصحة العظام.

-تحسين وظائف جهاز المناعة، لاحتوائه على نسب جيدة من فيتامين سي

-تقليل مستويات سكر الجلوكوز في الدم.

-زيادة حساسية الخلايا للأنسولين.

-تقليل الآثار الضارة للإجهاد التأكسدي عند مرضى السكري.

فوائد الجرجير



طريقة الحفاظ على الجرجير لمدة طويلة في خطوات بسيطة

-غسل الجرير جيدًا في الماء البارد

-تجفيفها باستخدام المناشف الورقية.

بالنسبة لحفنة الجرجير، استخدمي سكين المطبخ لقطع أي سيقان كبيرة الحجم.

-قومي بتخزينه في الثلاجة في وعاء عميق، مقلوبًا رأسًا على عقب مع غمر السيقان في الماء البارد والقمم المورقة مغطاة بكيس بلاستيكي.



الجدير بالذكر أن الجرجير يؤكل نيئًا، ويستخدم في أطباق السلطة ولا يطبخ عادة، كما تكثر زراعته في جميع دول الخليج والعالم العربي. وهناك أنواع كثيرة منه كالرشاد البستاني والرشاد الشتوي والرشاد المر والجرجير الهندي وجرجير الحجر وجرجير اليابسة.

ويجب أن يقطف الجرجير قبل أن تظهر البراعم الزهرية. غني بالفيتامينات خاصة فيتامين ج والمعادن.

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