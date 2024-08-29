سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29-8-2024.. وصل كام؟

سعر الريال السعودي.. استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29-8-2024، في مستهل التعاملات اليومية, حافظت العملة السعودية في مختلف البنوك على مستوياتها مقارنةً بالأيام السابقة، مما جعلها محور اهتمام الكثير من المتابعين.

سعر الريال السعودي اليوم

يتساءل العديد من المواطنين عن سعر الريال السعودي اليوم, لذا ترصد جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29-8-2024, وفقًا لآخر تحديث صادر عن المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر 12.98 جنيه للبيع و12.92 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

واصل الريال السعودي استقراره في بنك مصر عند 12.98 جنيه للبيع و12.92 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

استقر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند 12.98 جنيه للبيع و12.94 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 12.97 جنيه للبيع و12.92 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني 12.87 جنيه للشراء و13 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الريال في المصرف العربي الدولي 12.97 جنيه للشراء و13 جنيهًا للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 12.91 جنيه للشراء و13 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

شهد بنك قناة السويس استقرارًا في سعر الريال السعودي عند 12.91 جنيه للشراء و13 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 12.96 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع.

الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي إلى 12.64 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

حقق الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي 12.90 جنيه للشراء و13 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات

استقر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات عند 12.89 جنيه للشراء و13 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال في المصرف المتحد 12.54 جنيه للشراء و13 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سجل الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 12.86 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

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