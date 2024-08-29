للبيع والشراء.. سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس في مصر 29-8-2024

سعر الذهب اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 للبيع والشراء، من كلمات البحث التي كثر استعمالها على شبكة الانترنت في الساعات الأخيرة، مع حرص الكثيرين على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها، في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المحلية والعالمية، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.

متى ينزل سعر الذهب

وشهد سعر الذهب اليوم الخميس حالة من الاستقرار في بداية التعاملات، بمحلات الصاغة وشركات الذهب،حسبما أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

سعر الذهب عالميا

وفي الساعات الأخيرة، ارتفع الذهب فوق 2510 دولارا للأوقية اليوم ليقترب من أعلى مستوياته القياسية، حيث استمرت احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في دعم المعدن، بينما ينتظر المستثمرون إشارات جديدة بشأن مدى الخفض.

وذكر مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics أنه من المتوقع أن يتم اليوم إصدار التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وأحدث طلبات البطالة الأولية، مع صدور مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وتتزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لبقية العام، ما يقلل التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للفائدة.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 استقرارًا عند: 2957.14 جنيه.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 عند: 3450 جنيهًا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 نحو: 3942.86 جنيه.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سبيكة ذهب 1 جرام: 4,807

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,472

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,725

جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,710

جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,458

جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,954

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,926

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 89,240

سعر سبيكة الذهب أوقية: 132,745

سبيكة الذهب نصف أونصة: 69,528

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 138,376

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 221,571

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 442,267

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 52,401

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,400,822

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,204,344

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