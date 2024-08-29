للبيع والشراء.. سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس في مصر 29-8-2024
سعر الذهب اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 للبيع والشراء، من كلمات البحث التي كثر استعمالها على شبكة الانترنت في الساعات الأخيرة، مع حرص الكثيرين على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها، في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المحلية والعالمية، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.
متى ينزل سعر الذهب
وشهد سعر الذهب اليوم الخميس حالة من الاستقرار في بداية التعاملات، بمحلات الصاغة وشركات الذهب،حسبما أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.
سعر الذهب عالميا
وفي الساعات الأخيرة، ارتفع الذهب فوق 2510 دولارا للأوقية اليوم ليقترب من أعلى مستوياته القياسية، حيث استمرت احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في دعم المعدن، بينما ينتظر المستثمرون إشارات جديدة بشأن مدى الخفض.
وذكر مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics أنه من المتوقع أن يتم اليوم إصدار التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وأحدث طلبات البطالة الأولية، مع صدور مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
وتتزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لبقية العام، ما يقلل التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للفائدة.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024
سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 استقرارًا عند: 2957.14 جنيه.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024
استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 عند: 3450 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024
سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 نحو: 3942.86 جنيه.
سعر الذهب والسبائك اليوم
- سبيكة ذهب 1 جرام: 4,807
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,472
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,725
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,710
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,458
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,954
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,926
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 89,240
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 132,745
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 69,528
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 138,376
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 221,571
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 442,267
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 52,401
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,400,822
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,204,344
أقرأ أيضا:
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الأن
ختام التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 مباشر الآن
- أسعار الذهب اليوم
- أسعار الذهب
- اسعار الذهب الآن
- اسعار الذهب اليوم في مصر
- اسعار الذهب النهارده
- كم اسعار الذهب النهارده
- سعر الذهب اليوم
- اسعار الذهب كم النهارده
- توقعات اسعار الذهب 2024
- اسعار الذهب غدا
- كم سعر الذهب النهارده
- سعر جرام الذهب عيار 21
- سعر الذهب النهاردة
- اسعار الذهب بكره
- سعر الذهب كم النهارده
- توقعات سعر الذهب 2024
- كم سعر الذهب
- سعر الذهب
- سعر الذهب غدا
- سعر الذهب بيع وشراء
- سعر جرام الذهب عيار 18
- الموجز
- موقع الموجز
- جريدة الموجز