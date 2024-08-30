مع اقتراب نهاية شهر أغسطس، يتطلع الكثيرون لمعرفة ميعاد بداية فصل الخريف 2024 حيث يتوقع تراجع درجات الحرارة، حيث سيكون فصل الصيف، الذي بدأ يوم الخميس 20 يونيو 2024، يستمر لمدة 93 يوماً و15 ساعة، وينتهي يوم السبت 21 سبتمبر، ويكشف لكم الموجز ميعاد بداية فصل الخريف 2024 وتوقعات حالة الطقس في مصر.

ميعاد بداية فصل الخريف 2024

يتحدد ميعاد بداية فصل الخريف 2024 ليبدأ يوم الأحد 22 سبتمبر ويستمر لمدة 89 يوماً و20 ساعة، بينما يبدأ فصل الشتاء يوم السبت 21 ديسمبر ويستمر لمدة 88 يوماً و23 ساعة.

توقعات حالة الطقس في مصر فصل الخريف 2024

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة كانت أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام بمقدار درجة أو درجتين. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف بداية الأسبوع المقبل، حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى حوالي 35 درجة مئوية. إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيظل يُشعرنا بالأجواء الحارة.

وأضافت غانم أنه مع بداية شهر سبتمبر، من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة ونسب الرطوبة بالانخفاض تدريجيًا. ومع ذلك، سيظل الشعور بالحرارة مستمراً حتى نهاية شهر أغسطس نظرًا لاستمرار نسب الرطوبة العالية في الأجواء. كما توقعت أن تبدأ منخفضات جوية في طبقات الجو العليا مع بداية سبتمبر، ما يسهم في توزيع الرطوبة بشكل تدريجي ويقلل من درجات الحرارة العظمى والصغرى.

الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف

يبدأ فصل الخريف في يوم الأحد 22 سبتمبر، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء، ويتساوى طول الليل والنهار في جميع أنحاء الكرة الأرضية. وتستمر حركة الشمس الظاهرية بالاتجاه نحو الجنوب حتى يبلغ ميل أشعتها الصفر في يوم 23 سبتمبر، مما يؤدي إلى حدوث الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية والربيع في النصف الجنوبي.

في هذه الفترة، يبدأ النهار بالتناقص تدريجيًا حتى يصل إلى أقصر مدة له في 23 ديسمبر، موعد الانقلاب الشتوي. وفي نصف الكرة الشمالي، يكون الاعتدال الخريفي هو العكس من الاعتدال الربيعي، حيث تطول النهارات وتقصر الليالي حتى يصل ميل الشمس إلى -27 درجة.

سمات طقس الخريف

يعتبر فصل الخريف فترة انتقالية من حرارة الصيف إلى برودة الشتاء، حيث يشهد النصف الأول من الفصل بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة، بينما يشهد النصف الثاني انخفاضاً تدريجياً في الحرارة وأمطاراً. وتتأثر مصر خلال فصل الخريف بامتداد منخفض البحر الأحمر ومنخفض السودان الموسمي، والذي يمكن أن يؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار الجوي، خاصة في المناطق الجنوبية وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما تشهد البلاد أحياناً امتداداً لمرتفع العروض الوسطى، الذي يؤثر بحالة من الاستقرار في الأحوال الجوية. ويُعتبر الخريف فترة معتدلة في درجات الحرارة، ويشبه إلى حد كبير فصل الربيع في مصر، حيث تكون درجات الحرارة خلاله معتدلة ولا تشهد ارتفاعات أو انخفاضات حادة.