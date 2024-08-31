سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن.. إنفوجراف

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن.. ما زال المعدن الأصفر في مصر يشهد تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مما جعلها محط اهتمام المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

وتعتبر معرفة سعر الذهب اليوم في مصر أمراً بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتقلبات في السوق العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

ويعتمد سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن على مجموعة من العوامل، منها سعر الذهب العالمي، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية، وعلى سبيل المثال، إذا ارتفع سعر الذهب عالميًا، فمن المرجح أن يشهد السوق المصري زيادة في الأسعار نتيجة ارتباط السوقين بشكل وثيق.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وكذلك، يُعد الدولار الأمريكي عملة التداول العالمية للذهب، ولذلك يؤثر سعر صرف الدولار بشكل مباشر على قيمة سعر الذهب في مصر بالمصنعية .

وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها متابعة سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن، من أشهر هذه الطرق متابعة المواقع الإلكترونية المتخصصة في تداول المعادن الثمينة والتي تقدم تحديثات فورية للأسعار، كما يمكن متابعة الأخبار الاقتصادية على التلفزيون أو عبر تطبيقات الهواتف الذكية التي تقدم إشعارات عند حدوث أي تغيرات في الأسعار.

سعر الذهب اليوم بالدولار

ويؤثر سعر الذهب اليوم بالدولار بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، خاصة وأن الذهب يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات الاقتصادية، وارتفاع أسعار الذهب قد يشير إلى زيادة الطلب عليه كاستثمار آمن، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار في الأسواق الأخرى، وعلى الجانب الآخر، انخفاض الأسعار قد يدل على تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الثقة في الأسواق المالية الأخرى.

وعبر التقرير التالي، الموجز يقدم لكم آخر تطورات سعر الذهب اليوم مع بداية تعاملات السبت الموافق 31-8-2024، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، بنهاية اليوم نحو 3440 جنيهًا للبيع ونحو 3430 جنيهًا للشراء بحسب منصة «اي صاغة».

سعر الذهب اليوم ببداية التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3931.5 جنيه للبيع ونحو 3920 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 3603.75 جنيه للبيع ونحو 3593.25 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 3440 جنيهًا للبيع ونحو 3430 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن في الأسواق نحو 2948.5 جنيه للبيع ونحو 2940 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2293.25 جنيه للبيع ونحو 2286.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27520 جنيهًا.

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