‎المعدن الاصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك في مصر اليوم السبت 1 أغسطس 2024

سعر الذهب اليوم السبت 1 أغسطس 2024 للبيع والشراء، تعد من أهم الخدمات التي يقدمها الموجز يوميًا، خاصة وأن عدد كبير من الأشخاص يحرصون على متابعة جميع التطورات الخاصة بسعر المعدن الأصفر.

ومع عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المحلية والعالمية، بات الكثيرون يحرصون على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها في مواجهة التضخم، ولهذا نستعرض جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.

متى ينزل سعر الذهب

وشهد سعر الذهب اليوم السبت ارتفاعًا بجميع الأعيرة في بداية التعاملات، بمحلات الصاغة وشركات الذهب، ليصعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 3 جنيهات، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب عالميا

وفي الأيام الأخيرة، ارتفعت أسعار الذهب مع تباطؤ انتعاش الدولار، وارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2515.76 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 2515.91 دولار للأوقية.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية بمقدار أقل من 20 دولارا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2532.05 دولار للأوقية (الأونصة) الذي سجلته الأسبوع الماضي.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2951 جنيهًا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3443 جنيهًا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3934 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,396

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,574

جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,466

جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,203

جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,676

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,628

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 88,648

سعر سبيكة الذهب أوقية: 131,864

سبيكة الذهب نصف أونصة: 69,066

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 137,458

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 220,101

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 439,333

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 52,053

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,371,626

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,189,720

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