ننشر تقرير شامل لأبرز أحداث اليوم السبت 31 أغسطس 2024 .. ننشر موجزًا شاملاً لأهم الأخبار المحلية، العربية، والدولية التي حدثت خلال الساعات الأخيرة.

"الموجز" تحرص دائمًا على تقديم تغطية دقيقة ومحدثة أبرز أحداث اليوم السبت 31 أغسطس 2024، مع مراعاة الدقة والشفافية في نقل الأخبار، مؤكدة التزامها بدورها كمنبر إعلامي حر ومستقل، يقدم الأخبار بوضوح واحترافية عالية، متصدية لكل التحديات من أجل إبقائك على اطلاع دائم بأحدث المستجدات.

ننشر تقرير شامل لأبرز أحداث اليوم السبت 31 أغسطس 2024

يتضمن هذا التقرير شامل لأبرز أحداث اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024 ، وأبرز الأخبار التي يجب أن تكون على دراية بها اليوم، والتي تشمل عددًا من الأحداث الهامة.

1. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع "سيمنس" التعاون في توطين صناعة المهمات الكهربائية وخفض الفاقد



التقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، مع قيادات شركة "سيمنس" لبحث سبل التعاون في توطين صناعة المهمات الكهربائية، لا سيما للجهدين المتوسط والمنخفض. كما ناقش الطرفان تحسين أنظمة المراقبة والتشغيل وبرامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربائية، ضمن خطة شاملة لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتقليل الفاقد.

2.رئيس الوزراء يلتقي نظيره الصومالي لبحث مجالات التعاون المشترك



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نظيره الصومالي لبحث مجالات التعاون المشترك.

3. نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة موقف إدارة مشروعات المياه

شدد نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور سيد إسماعيل، على أهمية متابعة وتقييم المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. كما عقد اجتماعات تنسيقية دورية مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية وخطط الطرح وجودة التنفيذ.

4. مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر اتخذت موقفا صريحًا وصارمًا برفض تهجير الفلسطينيين من غزة



قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن مصر اتخذت موقفاً صريحاً وصارماً برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وأضاف الهباش أن المحاولات الإسرائيلية لإفراغ قطاع غزة من سكانه فشلت بسبب الرفض الفلسطيني والمصري.

5. شهداء ومصابون جراء استهداف الاحتلال لمحيط الجامعة الإسلامية في خان يونس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن طائرات الاحتلال استهدفت محيط الجامعة الإسلامية جنوب شرق خان يونس، مما أسفر عن شهداء ومصابين. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مُخلفاً آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

6.انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء كبيرة من كينيا منها العاصمة نيروبي



أعلنت شركة كينيا للطاقة والإضاءة عن انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من كينيا، بما في ذلك العاصمة نيروبي، نتيجة لعطل في شبكة الكهرباء. وأكدت الشركة أنها تعمل على استعادة إمدادات الطاقة الطبيعية بأسرع وقت ممكن.

7. روسيا: القضاء على 35 عسكرياً أوكرانياً بضربة صاروخية في مقاطعة سومي





أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن القضاء على نحو 35 عسكرياً أوكرانياً بضربة صاروخية عالية الدقة في مقاطعة سومي الأوكرانية، بعد اكتشاف نقطة انتشار مؤقتة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

8. فقدان مروحية روسية على متنها 22 شخصاً في شبه جزيرة كامتشاتكا

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي عن فقدان مروحية Mi-8 في شبه جزيرة كامتشاتكا، على متنها 19 سائحاً وطاقم مكون من 3 أفراد. تجري حالياً عمليات البحث عن الطائرة المفقودة.

9.مصرع 4 أشخاص وفقدان آخر في تحطم هليكوبتر بنهر دورو بالبرتغال



أعلنت السلطات البرتغالية عن مصرع 4 أشخاص وفقدان شخص آخر بعد تحطم طائرة هليكوبتر في نهر دورو خلال عودتها من مهمة إطفاء حريق. تم إنقاذ الطيار ونقله إلى المستشفى مصاباً بكسور في الساق.

10."الريف المصري" توقع عقد استثمار مساحة 29 ألف فدان لصالح شركة "المجد جروب"



وقع المهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، عقد استثمار مساحة 29 ألف فدان لصالح شركة "المجد جروب". يشمل المشروع الزراعي الصناعي المتكامل زراعة المحاصيل الزيتية وتطوير الثروة الحيوانية.

11.رانيا المشاط: مصر مستعدة للعمل مع الدول الشريكة بتجمع "بريكس" لدفع التعاون بين بلدان الجنوب



أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، استعداد مصر للعمل مع الدول الشريكة في تجمع "بريكس" لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وذلك خلال الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك في كيب تاون.

12.السفير المصري في اليونان يبحث مع وزيرة العمل والتأمينات الاجتماعية اليونانية سبل تطوير التعاون بين البلدين

بحث السفير عمر عامر مع وزيرة العمل والتأمينات الاجتماعية اليونانية، نيكي كيراميوس، سبل تطوير التعاون المشترك، بما في ذلك تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية وتوفير فرص عمل قانونية وآمنة للعمالة المصرية في اليونان.

13.رئيس "الضرائب": التعاملات الوهمية لبعض الممولين تعد واقعة تهرب ضريبي يعاقب عليها القانون

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعاملات الوهمية للممولين تُعد تهرباً ضريبياً يعاقب عليه القانون. وأضافت أن المصلحة ستتخذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي تقوم بإصدار فواتير وهمية.

14. وزير الإسكان: إنجاز 91 مشروعاً للمياه والصرف بالشرقية خلال 10 سنوات بتكلفة 7 مليارات جنيه



صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 91 مشروعاً للمياه والصرف في محافظة الشرقية خلال 10 سنوات بتكلفة تتجاوز 7 مليارات جنيه، بما في ذلك مشاريع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

15. رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى قطر

عاد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى مصر بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى قطر، حيث التقى خلالها مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع، وتمت مناقشة الأوضاع الأمنية وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات.

16.القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير مسيرتين تابعتين للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تدمير مسيرتين تابعتين للحوثيين في اليمن، بعد أن شكلت تهديداً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

17.الصحة العالمية: نستهدف تطعيم 95% من أطفال غزة أقل من عشر سنوات

أعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، الدكتورة حنان بلخي، عن استهداف المنظمة تطعيم 95% من الأطفال أقل من عشر سنوات في قطاع غزة، معبرة عن أملها في الالتزام بالهدنة لإتمام الحملة.

18. جولة تفقدية لنائب وزير الصحة على المنشآت الطبية في البحيرة

تفقد نائب وزير الصحة والسكان، الدكتور عمرو قنديل، عدداً من المنشآت الصحية في محافظة البحيرة، ضمن جهود متابعة مستوى الخدمات الصحية ورصد أي قصور في تقديمها.

19. نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة تقدم مشروعات المياه

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، اجتماعاً لمتابعة تقدم المشروعات المائية، مؤكداً على أهمية اتخاذ الإجراءات التصحيحية، متابعة التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية وخطط الطرح. كما شدد على تنفيذ خطط تحسين الأداء والحفاظ على السلامة المهنية.

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