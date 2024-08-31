كل ما تريد معرفته عن أعلى سعر للدولار اليوم

أعلى سعر للدولار اليوم.. تعتبر من العملات الأجنبية الأكثر تداولًا في الأسواق المالية العالمية، ويلعب دورًا رئيسيًا في التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

لذلك، يُعد أعلى سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مؤشرًا هامًا يعكس قوة الاقتصاد ويؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للأفراد والشركات.

أعلى سعر للدولار اليوم

وتعتبر متابعة سعر الدولار أمرًا حيويًا لعدة أسباب، لعل أبرزها التجارة والاستيراد، حيث يعتمد أعلى سعر للدولار اليوم على تسعير العديد من السلع المستوردة في معظم الدول، وارتفاع سعر الدولار يعني زيادة تكلفة استيراد السلع، مما يؤثر على أسعار المستهلكين، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي.

كما يؤثر سعر الدولار على تدفقات الاستثمار الأجنبي، حيث يفضل المستثمرون الاستثمارات في العملات القوية والمستقرة، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 48.55 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي القادم، المقرر عقده خلال شهر سبتمبر لتحديد مصير أسعار الفائدة. .

وخلال التقرير التالي، الموجز يرصد أعلى سعر للدولار اليوم، بجانب آخر تحديث طرأ على العملة الخضراء بختام تعاملات اليوم السبت الموافق 31-8-2024، باعتباره آخر أيام شهر أغسطس الجاري حيث شهد ثباتًا تامًا بجميع البنوك والمصارف الرسمية.

وجاء أعلى سعر للدولار اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزى

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزى، مقابل الجنيه المصري بقيمة 48.553 جنيه للشراء، و 48.688 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه اليوم نحو 49.57 جنيه للشراء، و 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي مقابل الجنيه نحو 49.57 جنيه للشراء، و 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية، لنحو 48.57 جنيه للشراء، و 48.67 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.57 جنيه للشراء، و 48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.6600 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 48.7500 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.57 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 48.67 جنيه.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.5500 جنيه للشراء، و 48.6500 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل

سجل سعر الدولار في بنك فيصل نحو 48.57 جنيه للشراء، ونحو 48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار في بنك Cib نحو 48.57 جنيه للشراء ونحو 48.67 جنيه للبيع.

إقرأ أيضًا:

تعرف على اسعار سبائك الذهب btc

تنشيط بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر الرسمي.. اعرف الخطوات