هل توجد درجات الرأفة في الدور الثاني للثانوية العامة 2024؟.. تفاصيل

مع بحث الكثيرون من الطلاب عن ضوابط درجات الرأفة للدور الثاني في الثانوية العامة 2024 حددت «التربية والتعليم» قواعد منح درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة في امتحانات العام الدراسي 2024، وتهدف هذه القواعد إلى تغيير حالة الطالب من راسب إلى ناجح في الدور الأول أو من راسب إلى دور ثان.

وأوضحت الوزارة أن منح درجات الرأفة يعتمد على 10% من الدرجة الكلية لكل مادة، بشرط أن يؤدي ذلك إلى تغيير حالة الطالب فقط، وبناءً على ذلك، يحصل الطالب الذي تتغير حالته فقط على درجات الرأفة وليس جميع الطلاب.

درجات الرأفة للدور الثاني في الثانوية العامة 2024



يستعرض لكم الموجز خلال السطور التالية جدول درجات الرأفة للصف الثالث الثانوي 2024.

اللغة العربية 8 درجات

اللغة الأجنبية الأولى 5 درجات

اللغة الأجنبية الثانية 5 درجات

الفيزياء 6 درجات

الكيمياء 6 درجات

الأحياء 6 درجات

الجغرافيا 6 درجات

التاريخ 6 درجات

الفلسفة والمنطق 6 درجات

علم النفس والاجتماع 6 درجات

الاستاتيكا 3 درجات

الديناميكا 3 درجات

التفاضل والتكامل 3 درجات

الجبر والهندسة الفراغية 3 درجات

تفاصيل درجات الرأفة في الدور الثاني للثانوية العامة 2024

نسب النجاح في الثانوية العامة 2024

سبق و أعلنت الوزارة نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة لمادتي اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ. بلغت نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الأولى 96.25%، حيث حصل 51943 طالبًا وطالبة على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية، ما يمثل 7.57% من إجمالي الطلاب المتقدمين البالغ عددهم 686616 طالبًا وطالبة.

أما في مادة التاريخ، فقد بلغت نسبة النجاح 96.43%، حيث حصل 2618 طالبًا وطالبة على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية، ما يمثل 1.39% من إجمالي الطلاب المتقدمين البالغ عددهم 188851 طالبًا وطالبة

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