أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة أشبال مصر الرقمية لعام 2024، باعتبارها منحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية، من أجل إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

كل ما تريد معرفته عن منحة اشبال مصر الرقمية 2024

وتستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية لعدد 3000 طالب من المتفوقين بكافة المدارس المصرية في جميع المحافظات وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليًا ودوليًا في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.

سجل الآن.. كل ما تريد معرفته عن منحة اشبال مصر الرقمية 2024

وتأتي مبادرة أشبال مصر الرقمية في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية التي يتم تنفيذها وفقًا لنهج هرمي متعدد المستويات. كما أن المبادرة تتكامل مع باقي المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتزويد الشباب والنشء بكافة أدوات تكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات العصر الرقمي حيث تستهدف المبادرة توفير التدريب المتخصص لطلاب المدارس.



المهارات التكنولوجية والتعامل مع الحاسب الآلي

- اختبار قدرات لقياس المهارات المنطقية والحسابية والشخصية

- الاختبار التخصصي للمسار التكنولوجي

- المقابلة الشخصية

المجالات التدريبية

1- المسارات التكنولوجية

يختار المتقدمين للدراسة أحد المسارات التكنولوجية المتاحة ويحصلون على شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أحد المجالات التالية:

- الذكاء الاصطناعي

- الروبوتات

- تطوير البرمجيات

- علوم البيانات

- الأنظمة المدمجة

- الفنون الرقمية

- تأمين المعلومات والشبكات

2- المهارات الحياتية والقيادية

يستطيع الطلاب من خلال المبادرة تنمية المهارات الشخصية والحياتية والقيادية طوال فترة تنفيذ المبادرة من خلال التعرض لموضوعات تدريبة مختلفة مثل:

- مهارات التواصل والعرض

- إدارة الوقت

- بناء الفريق

- الأخلاقيات والسلوكيات

- مهارات التخطيط والقيادة

- التفكير الإبداعي

- التوعية البيئية

- التنمية المستدامة

- ريادة الأعمال

- العمل الحر

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شروط التقديم

يجب على المتقدمين أن يكون لديهم الرغبة الحقيقية للتعلم من الناحية التكنولوجية بشكل عام وبطريقة غير تقليدية بشكل خاص، مع التأكيد على قراءة القواعد العامة والشروط المنظمة لمنحة مبادرة أشبال مصر الرقمية وفهم جميع المعايير المؤهلة للقبول في المنحة وكذلك نظام الدراسة طوال فترة المنحة والموافقة عليها من خلال استيفاء نموذج الإقرار الملحق.

وعلى المتقدمين استيفاء شروط التقديم ومعايير القبول التالية:

- الجنسية: مصري / مصرية

- السن: من 12 إلى 17 سنة

- السنوات الدراسية: من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي

- مُقيد في إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية: الحكومية/ الخاصة/ التجريبية/ الدولية

- المعرفة الأساسية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

- القدرة على التعلم عبر الإنترنت

- التفوق الدراسي والعلمي في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بحد أدنى 90% في كل مادة.

للتعرف على تفاصيل مبادرة أشبال مصر الرقمية وشروط التقديم ومعايير القبول، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمبادرة.

ولمزيد من التفاصيل والاستفسار يرجى الاتصال على رقم 15388، أو الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على الـ فيس بوك.

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