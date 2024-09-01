علي الحجار يعلن عودة مسرحية "مش روميو وجوليت" في الموسم الشتوي المقبل

كشف الفنان علي الحجار عن موعد عرض مسرحيته "مش روميو وجوليت" مجددًا ضمن الموسم المسرحي الشتوي المقبل، والذي يُتوقع أن يشهد حفلًا مميزًا لعشاق المسرح.

عبر الحجار عن حماسه لإعادة تقديم هذه المسرحية، التي تعتبر عودة قوية له إلى خشبة المسرح بعد فترة طويلة من الغياب، لذلك يستعرض " الموجز" أبرز التفاصيل في السياق التالي

علي الحجار

الإعلان الرسمي وتفاعل الجمهور

على حسابه الرسمي على إنستجرام، نشر الحجار صورة من كواليس المسرحية وعلق عليها قائلاً: "إمبارح في ختام الموسم الصيفي لمسرحية مش روميو وجوليت دقق في صورة كل واحد علشان تشوف المحبة وفرحة النجاح الكبير في وشوش الكل".

كما أعلن عن الموعد الرسمي لاستئناف العرض في 26 سبتمبر، مما أثار تفاعلًا كبيرًا من جمهور المسرح الذي كان في انتظار هذا الإعلان بفارغ الصبر.

تفاصيل العرض والأبطال

مسرحية "مش روميو وجوليت" تأتي بتوقيع إخراج عصام السيد، وهي مستوحاة من رواية شكسبير الشهيرة "روميو وجوليت"، ولكن بلمسة جديدة ومبتكرة.

ويشارك في البطولة إلى جانب الحجار، كل من رانيا فريد شوقي، وميدو عادل، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الآخرين مثل عزت زين وطه خليفة.

تعتبر هذه المسرحية نقطة تحول هامة في مسيرة الحجار الفنية، حيث يعود إلى المسرح بعد غياب دام أكثر من 17 عامًا، وقد تميز العرض بجودة الأداء والإخراج، مما أضفى على العمل طابعًا مميزًا.

الجدل حول عرض حفلة مهرجان القلعة

تزامن إعلان الحجار عن عودة المسرحية مع الجدل الذي أثارته حفله الأخير في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، حيث تصدر الحجار الترند بعد إلغاء عرض حفله على قناة الحياة، مما أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي محاولة لتوضيح الأمور لجمهوره، نشر الحجار عبر صفحته على فيسبوك اعتذارًا قال فيه: "أعتذر لكم عن البوست الذي نشرته بخصوص ميعاد إذاعة حفلي على قناة الحياة، ولكن للأسف تقرر عدم إذاعة الحفل وتبديله بحفل آخر من حفلات العلمين"، وأضاف: "إذا تم إذاعة أي حفلة فإنها تعرض مشوهة، وهذا ليس بيدي".

وقد عبر عن استيائه من هذا الوضع وأكد أنه سيواصل تقديم فن يحترم عقول وإحساس جمهوره، رغم التحديات التي يواجهها.

أهمية العودة إلى المسرح

تعتبر عودة علي الحجار إلى المسرح عبر مسرحية "مش روميو وجوليت" خطوة مهمة في مسيرته الفنية، إذ تتيح له الفرصة لاستعادة مكانته في مجال المسرح بعد سنوات من الغياب.

وقد شهد العرض الأول للمسرحية نجاحًا كبيرًا على المسرح القومي، مما يعزز من آمال الجمهور في أن يقدم الموسم الشتوي المقبل عروضًا مميزة ومؤثرة.

إن عودة الحجار تعد بمثابة تجسيد للشغف والإبداع الفني الذي لطالما تميز به، مما يجعل هذا العرض محط اهتمام وتوقعات كبيرة من جميع محبي الفن المسرحي.

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