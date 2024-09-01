زيادة مواعيد عمل الموظفين للرابعة عصرا.. قرار جديد من مجلس الوزراء

زيادة مواعيد عمل الموظفين للرابعة عصرا من المواضيع التي أثارت جدلًا كبيرًا في الساعات الأخيرة، باتزامن مع تناقل مجموعة من الأنباء بشأن تعديل مواعيد عمل الموظفين في القطاع الحكومي.

ومع تزايد عمليات البحث عنها عبر محرك جوجل، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل بشأن زيادة مواعيد عمل الموظفين للرابعة عصرا.

زيادة مواعيد عمل الموظفين للرابعة عصرا

وكشف مستند رسمي صادر عن مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة تدرس مقترح بأن يكون العمل خمسة أيام في الأسبوع باجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا.

وذكر قرار رئيس الوزراء أن اللجنة من المقرر أن تتولى دراسة مقترح تقسيم مواعيد عمل موظفي الحكومة داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.

مواعيد عمل الموظفين في مصر

يذكر أن مواعيد عمل الموظفين الحالية في الحكومة، أيام العمل الأسبوعية فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية 5 أيام في الأسبوع مع اعتبار يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية.

ويبلغ عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد 35 ساعة فعلية مقسمة على أيام العمل، وتحدد السلطة المختصة فى كل جهة توقيتات الحضور والانصراف وفقًا لطبيعة العمل بها، بحيث يتواجد عدد مناسب من العاملين أحد أو كلا يومي الأجازة على أن يكون ذلك بالتناوب بين جميع العاملين.

حقيقة زيادة مواعيد عمل الموظفين للرابعة عصرا

وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى اللجنة إعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها واليات تنفيذها ، يتولى عرضه رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء علي رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار توطئة لعرضه على مجلس الوزراء.

يذكر أن وزارة النقل والصناعة هي أول الوزارات التي طبقت تقسيم العمل داخل الوزارة بصورة استثنائية حيث قرّر الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أن يتم العمل داخل الوزارة على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية وذلك لإنجاز العمل ومواكبة حركة التطوير التي تشهدها البلاد.

ترقيات الموظفين

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق خلال اجتماعه الخميس، على مشروع القرار المُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بـ ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر لاحقًا إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.

ونص مشروع القرار على أن يُرقى اعتبارًا من مطلع يوليو 2024 الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2024 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المُحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.

ووفقًا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2024 الأجر الوظيفي المُقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024 أيهما أكبر.

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