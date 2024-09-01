ننشر تقريرًا شاملًا لأبرز الأخبار المحلية والعالمية ليوم الأحد 1 سبتمبر 2024

ننشر موجزًا شاملاً لأهم الأخبار المحلية، العربية، والدولية ليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 ، على مدار الساعات الأخيرة، حيث تحرص "الموجز" على تقديم تغطية دقيقة للأحداث، وتحديثات مستمرة لمواكبة التطورات الجارية بجرأة وموضوعية.

وتؤكد "الموجز" التزامها بدورها كمنبر حر وصوت مستقل ينقل الأخبار بوضوح واحترافية عالية، متصديةً لكل التحديات لتبقيك على اطلاع دائم بأحدث المستجدات، والتي تضمن عددًا من الأخبار الهامة أبرزها:

1.قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل حسني قائمًا بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 363 لسنة 2024، يقضي بتجديد تكليف عمرو عادل علي حسني إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30 أغسطس 2024. وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية.

2. متحدث "الزراعة": نمو الصادرات الزراعية يعزز مكانة مصر كأكبر مصدر للنقد الأجنبي

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطورًا كبيرًا حيث ارتفعت من حوالي 4 ملايين طن قبل عام 2014 إلى أكثر من 7.5 مليون طن حاليًا. وأوضح أن هذا النمو يعزز مكانة قطاع الزراعة كثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر. كما أشار إلى جهود الدولة المصرية في فتح أسواق جديدة، حيث وصلت المنتجات الزراعية إلى حوالي 165 دولة.

3.رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة



أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم 598 لسنة 2024 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2024. يشمل القرار ترقية الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، حيث سيتمكن الموظفون قريبًا من الاستعلام عن ترقياتهم عبر موقع إلكتروني مخصص لذلك.

4. رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال أغسطس الماضي



استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، حول جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر أغسطس. وأشار التقرير إلى أن اللجنة استجابت لـ 1380 حالة تم رصدها عبر تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

5.انطلاق الأعمال التحضيرية للدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية



بدأت اليوم الأحد، بمقر جامعة الدول العربية، اجتماعات اللجنة الاجتماعية التحضيرية للدورة العادية الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة الإمارات وبمشاركة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة. يناقش الاجتماع قضايا متعددة منها الاستراتيجية العربية للتعلم مدى الحياة، والعقد العربي الثاني لمحو الأمية، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

6. مصر تدين استمرار اعتداءات إسرائيل في الضفة وتحذر من سياسة الأرض المحروقة



أصدرت مصر بيانًا عبر وزارة الخارجية والهجرة تدين فيه استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي أدت لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين. وحذرت مصر من تصعيد العنف الذي تمارسه إسرائيل، مؤكدة على ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها كقوة احتلال وحماية السكان الفلسطينيين.

7. الجيش الروسي يحرر بلدتي بتيتشي وفييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية



أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدتي بتيتشي وفييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بواسطة وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، مشيرة إلى أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في عمق دفاع العدو، ويستهدف تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق متعددة داخل جمهورية دونيتسك.

8. واشنطن بوست: ترامب والجمهوريون يصارعون للتعامل مع قضايا الإجهاض



أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الجمهوريين المحيطين بالرئيس السابق دونالد ترامب يواجهون تحديات في التعامل مع قضية الإجهاض، خصوصًا بعد إلغاء المحكمة العليا لحكم "رو ضد وايد". يحاول ترامب تبني موقف معتدل، بينما تواجه الحزب ضغوطًا من قاعدته المحافظة ومن الأمريكيين الداعمين لحق الإجهاض.

9.العثور على حطام المروحية المفقودة شرقي روسيا



أعلن وزير الطوارئ بإقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي عن العثور على حطام مروحية "مي-8" التي فقدت في المنطقة يوم السبت الماضي. وأفادت السلطات بأنه لا يوجد ناجون بين ركاب المروحية، التي كانت تحمل 22 شخصًا بمن فيهم أفراد الطاقم.

10.بعد حظر X في البرازيل.. لماذا تعتبر هذه الدولة مهمة للغاية للشبكة ولماسك؟



قام قاضٍ برازيلي بإيقاف شركة X في جميع أنحاء البلاد بسبب عدم الامتثال لأحد الأوامر القضائية. تعد البرازيل سوقًا رئيسيًا لـ X وغيرها من المنصات، حيث يصل حوالي 40 مليون برازيلي إلى X شهريًا. وتعتبر البرازيل أيضًا سوقًا محتملة لشركة ستارلينك للأقمار الصناعية التابعة لإيلون ماسك، نظرًا لاتساع أراضيها وخدمة الإنترنت الضعيفة في المناطق النائية.

11. جانتس: نتنياهو يحاول كسب الوقت وحان الوقت لاستبدال "حكومة الفشل التام"



صرح الوزير الإسرائيلي بيني جانتس بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول كسب الوقت لأسباب سياسية، ودعا الإسرائيليين للاحتجاج واستبدال "حكومة الفشل التام". جاء ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال استعادة جثث ستة محتجزين لدى حماس كان يعتقد أنهم أحياء.

12. الجفاف يؤثر على ثاني أكبر نهر في المجر ويسبب انخفاضًا كبيرًا في منسوب المياه



يشهد نهر تيسا، ثاني أكبر نهر في المجر، انخفاضًا كبيرًا في منسوب المياه بسبب الجفاف الشديد الناتج عن فصل الصيف الحار. وتسبب هذا الانخفاض في تعثر قوارب الصيد، مما يعكس تأثيرات تغير المناخ في المنطقة. وتشير دراسة إلى أن الجفاف قد يؤدي إلى تضاعف معدلات الوفيات المرتبطة بالحرارة في أوروبا بحلول نهاية القرن.

13. مجلس الوزراء ينفي إلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إلغاء مادة الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية، مؤكدًا أنه لا صحة لهذه الأنباء وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

14.وزير الخارجية يشدد على ضرورة احتواء التصعيد العسكري في الضفة الغربية



أعرب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، عن قلق مصر الشديد إزاء التصعيد العسكري في الضفة الغربية. وشدد على ضرورة أن تضطلع إسرائيل بمسؤولياتها كقوة احتلال في حماية السكان الفلسطينيين بدلاً من ترويعهم.

15. وزير التعليم يوجه بتطوير المنصة الرئيسية لموقع نظام إدارة المدارس المصرية اليابانية



وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، بتطوير المنصة الرئيسية لموقع نظام إدارة التعليم للمدارس المصرية اليابانية، والعمل على مراجعة دقيقة للفيديوهات المتضمنة في المنهج. جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة سبل تطوير المنصة لتقديم خدمة أفضل للطلاب.

16.إقلاع طائرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان محملة بـ 30 طنًا من المواد الغذائية والطبية



أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية عن إقلاع الطائرة التاسعة من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار بورتسودان، محملة بـ 30 طنًا من المواد الغذائية والطبية لدعم وإغاثة النازحين في السودان جراء النزاعات المستمرة والأمطار والسيول.

17. وزير التعليم يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024"

توجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للمشاركة في مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024"، والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، تحت عنوان "توجيه التكنولوجيا للتعليم"، خلال الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر الجاري.



18. مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن حول تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري، في خطابه اليوم، رفض مصر القاطع للسياسات الإثيوبية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي وتهدد استقرار المنطقة.

كما شدد على أن مصر ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية أمنها المائي في ظل استمرار التعنت الإثيوبي.

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