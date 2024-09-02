نزلها حالا.. تردد قناة بطوط على النايل سات 2024.. متعة للأطفال 24 ساعة

تردد قناة بطوط على النايل سات 2024 من اهم ترددات القنوات التليفزيونية المطلوبة في مصر، حيث يحرص الكثير من الأطفال على متابعتها على مدار اليوم بسبب ما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي مميز يناسب الصغار.

ومع تزايد الاهتمام بها، يحرص الكثير من الآباء والأمهات على معرفة تردد قناة بطوط على النايل سات 2024، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور التالية.

تردد قناة بطوط على النايل سات 2024

جاء تردد قناة بطوط على النايل سات 2024 على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة بطوط: 11494.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: H أفقي.

تردد قناة بطوط على عرب سات 2024

جاء تردد قناة بطوط على عرب سات 2024 على النحو التالي:

تردد القناة هو: 11594.

معدل الاستقطاب للقناة: رأسي.

معامل تصويب الخطأ: 3/4

معدل الترميز للقناة: 27500.

جودة الصورة والمشاهدة: hd.

خطوات تردد قناة بطوط على النايل سات 2024

الضغط على زر قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اختر خيار التثبيت.

انقر على خيار البحث عن القنوات.

حدد اسم القمر الصناعي الذي ترغب في تثبيت القناة عليه.

كتابة التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

الضغط على زر البحث.

انتظر فترة قصيرة حتى تكتمل عملية البحث.

قم بحفظ التغييرات.

يمكنك الآن الانتقال إلى القائمة الرئيسية للقنوات لرؤيتها.

مميزات قناة بطوط

يحرص الكثير من الآباء على تنزيل قناة بطوط بسبب مجموعة من المميزات التي تتمع بها ومنها:

تقديم باقة متنوعة من البرامج التي تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات.

بالرغم من أن القناة تركز على الترفيه إلا أنها تهتم أيضًا بتقديم محتوى تعليمي يساعد الأطفال على تعلم قيم وأخلاق إيجابية من خلال القصص والمواقف التي تعرضها.

تقدم قناة بطوط محتوى آمن ومناسب للأطفال مما يمنح الآباء الثقة في ترك أطفالهم يشاهدون القناة دون قلق.

تبث القناة برامجها على مدار الساعة.

تعتبر قناة بطوط من القنوات المفتوحة والمجانية.

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