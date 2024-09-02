حكايات فنية.. حقيقة غناء كمال الشناوي مع شادية في "سوق على مهلك"

كمال الشناوي مع شادية.. في زمن الفن الجميل، كانت أغنية "سوق على مهلك" علامة فارقة في تاريخ الموسيقى المصرية هذا الدويتو الذي قدمته شادية وكمال الشناوي، يعكس روح العصر الذي انتجته، ويحكي قصة حب رومانسية في إطار اجتماعي بسيط في هذا التقرير، سيعرض لكم الموجز السياق التاريخي الذي ولدت فيه هذه الأغنية، وكيف أثرت في الجمهور المصري والعربي.

حقيقة غناء كمال الشناوي مع شادية أغنية سوق على مهلك

شارك الفنان الراحل كمال الشناوي بالغناء في عدد من أفلامه، إذ كان يهوى الموسيقى بشدة ورغب قبل احترافه الفن أن يكون مطربا، ومن الأغان التي قدمها "سوق على مهلك" مع شادية في فيلم "بشرة خير".

حقيقة غناء كمال الشناوي مع شادية في أغنية “سوق على مهلك”

حول هذه الأغنية قال كمال الشناوي في لقاء تليفزيوني قديم إنه كان يهوى الغناء ودخل معهد الموسيقى العربية، لكنه اتحرم من الغناء بالأفلام، وكان دائما يظهر بجوار شادية وهي تغني ويكتفي فقط ببعض الإيماءات أو أن يمسك بيدها أو يجري ورائها كما نشاهد في هذه النوعية من الأعمال.

وأضاف كمال الشناوي: عندما جاءت أغنية "سوق على مهلك" اقترحت على المخرج أن اغني مع شادية، فالموقف الدرامي يتطلب ذلك فهي سعيدة وتغني في السيارة وبجوارها حبيبها فلماذا لا يغني أيضا! وبالفعل نفذنا الأغنية.

أغنية سوق على مهلك

يشار إلى أن كمال الشناوي قدم مع شادية أيضا أغنية "دور عليه" بفيلم "وداع في الفجر" وأغنية "يا دني زوقوكي"، كما قدم مع صباح أغنية "زي العسل".

قصة فيلم بشرة خير

قامت شادية بتجسيد دور "سناء" وهي ابنة مختار باشا فتاة حسناء يتقدم لخطبتها سوسو بيك (عبد السلام النابلسي) أحد أبناء الطبقة الراقية من أصدقاء والدها (سليمان نجيب)، ويرحب والدها بهذا، لكنها ترفض الزواج لأنها تحب حسين (كمال الشناوي)، المهندس الشاب الذي يعمل بشركة والدها، يكتشف الخطيب سوسو بيك ذلك ويتفق مع مدير الشركة للإيقاع بينهما فيستعين بإحدى الراقصات لتدعي للفتاة أنها زوجة المهندس وتتوالى الأحداث والمفاجآت.

أغنية سوق على مهلك

شارك في فيلم "بشرة خير" الفنانة شادية، إسماعيل ياسين، كمال الشناوي، سليمان نجيب، زوزو شكيب، ثريا حلمي، استيفان روستي، عبدالسلام النابلسي، سناء سميح، سناء جميل، والعمل من تأليف وإخراج حسن رمزي.



متي توفي كمال الشناوي ؟

جدير بالذكر أن الفنان كمال الشناوي رحل عن عالمنا 22 أغسطس عام 2011، بعد أن شارك في نحو 250 عملا فنيا ما بين سينما وتليفزيون وإذاعة ومسرحية واحدة.

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