تعرف على أوراق تقديم جامعة ٦ اكتوبر

تقدم جامعة 6 أكتوبر مجموعة واسعة من التخصصات برسوم دراسية متفاوتة للعام الدراسي 2024-2025 حيث تعد جامعة 6 أكتوبر هي أول جامعة خاصة في مصر، تأسست بموجب القرار الجمهوري رقم 243 لسنة 1996، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية بأسعار تنافسية في سوق التعليم العالي وفقا لما اطلعت عليه “الموجز” .

إليك تفاصيل المصاريف لبعض كليات جامعة 6 أكتوبر والأوراق المطلوبة للتقديم:



مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 :





مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 .. كلية الطب والجراحة: 160,000 جنيه

كلية طب الأسنان: 135,000 جنيه



كلية طب الأسنان: 135,000 جنيه مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 .. كلية الصيدلة برنامج الفارما الحالي: 90,000 جنيه



مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 .. كلية الصيدلة برنامج صيدلة إكلينيكية: 100,000 جنيه



مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 .. كلية العلاج الطبيعي: 85,000 جنيه



مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 .. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 50,000 جنيه



مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 .. كلية التمريض العام: 40,000 جنيه



مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 .. كلية التمريض التخصصي: 40,000 جنيه



مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 .. كلية الهندسة: 65,000 جنيه



مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 .. كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 60,000 جنيه



مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 .. كلية الفنون التطبيقية: 55,000 جنيه



مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 .. كلية الاقتصاد قسم عربي: 40,000 جنيه



مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 .. كلية الاقتصاد قسم إنجليزي: 52,000 جنيه



مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 .. كلية اللغات والترجمة باقي الأقسام: 42,000 جنيه



مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 .. كلية اللغات والترجمة قسم صيني: 37,000 جنيه



مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 .. كلية الإعلام وفنون الاتصال: 45,000 جنيه



مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 .. كلية التربية: 35,000 جنيه



مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 .. كلية السياحة والفنادق: 31,250 جنيه



مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024-2025 .. كلية السياحة والفنادق برنامج IMC مع جامعة النسما: 42,000 جنيه







الأوراق المطلوبة للتقديم جامعة 6 أكتوبر :





تقديم جامعة 6 أكتوبر

الأوراق المطلوبة للتقديم جامعة 6 أكتوبر .. أصل شهادة الثانوية العامة أو بيان درجات معتمد من الإدارة العامة للامتحانات أو الإدارة التعليمية.

أصل شهادة الميلاد.



أصل شهادة الميلاد. الأوراق المطلوبة للتقديم جامعة 6 أكتوبر .. شهادة قيد من الجامعة التي كان الطالب مسجلاً بها في العام السابق لحاصلين على الثانوية 2023.



الأوراق المطلوبة للتقديم جامعة 6 أكتوبر .. صورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.



الأوراق المطلوبة للتقديم جامعة 6 أكتوبر .. صور بطاقة الرقم القومي لولي الأمر الأب والأم.



الأوراق المطلوبة للتقديم جامعة 6 أكتوبر .. نموذج 2 جند بجانب نموذج 6 جند للطلاب الذكور مواليد 2005.



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