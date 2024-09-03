كولر يحسم مصير نجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

أثار كريم وليد نيدفيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل في الفترة الأخيرة، بعد تمسكه بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سبب مطالبة نيدفيد بالرحيل عن النادي الأهلي

وجاء قرار نيدفيد بالرحيل عن القلعة الحمراء، بسبب تهميشه من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وبالإضافة للتعاقد مع عمر الساعي نجم نادي الإسماعيلي، واقترابهم من ضم محمد علي بن رمضان في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان كريم نيدفيد قريبًا من نادي الإسماعيلي في الفترة الماضية، قبل أن يتراجع الدراويش عن الصفقة بسبب راتب اللاعب الضخم، حيث أنه كان سيدخل ضمن صفقة عمر الساعي الأخيرة.

ورفض اللاعب خروجه من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، وطلب الخروج نهائيًا بيع، وهو ما يربك حسابات الفريق خاصة بعد دخوله في قائمة النادي الأفريقية.

كولر يحسم مصير نيدفيد في الأهلي.. لعنة الإصابات تتدخل

وعلم الموجز أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، هو الذي سيتخذ القرار النهائي في أزمة كريم نيدفيد.

ومن المقرر أن يحسم كولر مصير كريم نيدفيد في الأسابيع القليلة المقبلة، وقبل بدء الفريق معسكره التحضيري لمباراة السوبر الأفريقي ضد الغريم التقليدي الزمالك، والمقرر لها مساء الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري في المملكة العربية السعودية.

وخرج نيدفيد من حسابات كولر بسبب كثرة الإصابات التي ضربت اللاعب خلال الفترة الأخيرة من الموسم الماضي منذ عودته.

كريم نيدفيد

نيدفيد يزين قائمة الأهلي الأفريقية في الموسم الجديد 2024-2025

وأرسل الأهلي قائمته الأفريقية للموسم الجديد والتي شهدت حضور نيدفيد.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي (يتم قيده خلال ساعات).

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

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