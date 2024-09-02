يبحث عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي الكرة الأفريقية عن ميعاد مباراة الأهلى القادمة أمام جورماهيا الكينى فى دوري أبطال افريقيا موسم 2024/2025.

يستعرض لكم "الموجز" في السطور التالية ميعاد مباراة الأهلى القادمة أمام جورماهيا الكينى فى دوري أبطال افريقيا وذلك في النسخة الجديدة لهذا الموسم.

وتوج الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مؤخرًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة هدف دون رد أحرزه اللاعب رامي ربيعة.

ويعتبر النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقب يليه نادي الزمالك غريمه التقليدي في مصر بـ5 ألقاب قارية.

ويأمل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلى تحقيق الفوز في المباراة القادمة أمام جورماهيا الكيني من أجل تسهيل عملية صعوده إلى دور المجموعات للحفاظ على مشواره للتتويج باللقب القارية للمرة الثالثة على التوالي.

ميعاد مباراة الأهلى القادمة

ميعاد مباراة الأهلى القادمة أمام جورماهيا الكيني ستكون يوم الخميس الموافق 13 سبتمبر المقبل ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية على أن يواجه الفريقان مجددًا بعضهما البعض بعدها بأسبوع.

وستنطلق موعد مباراة المارد الأحمر أمام جورماهيا الكيني الخميس المقبل في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية وتونس والرابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث مواجهة المارد الأحمر أمام بطل كينيا عبر قناة " أون تايم سبورت" الفضائية الحاصلة على حقوق مباريات الأهلي في الأدوار التمهيدية.

تشكيل مباراة الأهلي ضد جورماهيا

وبعد التعرف على ميعاد مباراة الأهلى القادمة نستعرض لكم التشكيل المتوقع للفريق الأحمر أمام بطل كينيا والذي سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، محمد هاني، يوسف أيمن، رامي ربيعة.

وسط الملعب: مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: وسام أبو علي، حسين الشحات، رضا سليم.

قائمة الأهلي الأفريقية في الموسم الجديد :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي (يتم قيده خلال ساعات).

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

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