الآن رابط خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2024.. طريقة تسجيل الرغبات

توفر وزارة التعليم العالي ‎خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة والأزهرية، حيث فتحت اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024 باب تسجيل رغبات الشهادات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع للوزارة.

تنسيق القبول بالكليات

ومن المقرر أن توفر وزارة التعليم العالي ‎خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني خلال الأيام المقبلة، حيث وفرت تسجيل الرغبات للطلاب بالمرحلتين الأولى والثانية، لذلك يكشف “الموجز” تفاصيل الخدمات المتوفرة لطلاب الدبلومات الفنية الآن.

خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

تفاصيل خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

يمكن لطلاب الشهادات الفنية سواء ذات النظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات الدخول عبر خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد لاختيار رغباتهم في الكليات والمعاهد أو تعديليها حيث من المقرر أن توفر هذه الخدمة لهم حتى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر.

رابط خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة والأزهرية الحصول على رابط خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذا الرابط من هنــــــــــــــــا.

موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية

يمكن لطلاب الشهادات الفنية الحصول على موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية من هنــــــــــــــــا حيث تعد هذه الخدمة من بين خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية.

خطوات تسجيل تنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية

انتقل إلى موقع التنسيق الإلكتروني ثم اختر خدمة تنسيق الشهادات الفنية.

حدد نوع المؤهل الخاص بك من الخيارات المتاحة مثل الصناعي، التجاري، الزراعي، أو دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة.

أدخل رقم الجلوس والرقم السري من استمارة النجاح.

تأكد من صحة البيانات الأساسية المعروضة واضغط على "نعم" للتأكيد.

أدخل رغباتك في الكليات والمعاهد المتاحة، رتبها حسب أولوياتك، وراجعها بدقة.

اطبع إيصال التسجيل الذي يحتوي على رقم تقديمك وتوقيت التسجيل واحتفظ به كمرجع.

يمكنك تعديل رغباتك عدة مرات خلال فترة التسجيل، حيث يتم حفظ آخر تعديل فقط.

بعد انتهاء فترة التسجيل، تابع نتائج تنسيق الدبلومات الفنية عبر الموقع الإلكتروني، حيث سيتم نشر النتائج فور إعلانها

خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

أخر موعد لتسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2024

بدأ تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر من الشهر نفسه، حيث توفر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة تسجيل الرغبات عبر معامل الحاسب الآلي المتاحة في جميع الجامعات الحكومية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا خلال فترة التنسيق، كما يمكنك التقديم عبر الحواسيب الشخصية على مدار 24 ساعة.

لطلاب الشهادات الفنية.. الآن رابط الموقع الالكتروني لتنسيق الدبلومات الفنيه 2024

لينك تسجيل الرغبات الدبلومات الفنية 2024.. إليك التفاصيل الكاملة