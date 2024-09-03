تعرف علي الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية للعام الدراسي الجديد

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية .. قال وزير التعليم العالي، أيمن عاشور، أن الدراسة بالجامعات ستبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري، وسيبدأ معها التقديم للمدن الجامعية للطلاب في مختلف المحافظات.

فيما يلي يستعرض الموجز أبرز الأوراق المطلوبة للتقديم على المدن الجامعية وفقًا لوزارة التعليم العالي والمواقع الإلكترونية للجامعات المختلفة:



جامعة القاهرة

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية:

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية .. صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية .. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية .. إيصال مرافق حديث (مثل كهرباء، مياه، تليفون، أو غاز) يُظهر عنوان الطالب المسجل في بطاقة الرقم القومي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية .. 6 صور شخصية للطالب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية .. صورة بطاقة الترشيح أو كارنيه الكلية الخاص بالطالب.

موعد التقديم في المدينة الجامعية 2024:

يختلف موعد التقديم في المدينةالجامعية من جامعة إلى أخرى. يتم الإعلان عن مواعيد التقديم وفقًا للأجندة التي يحددها رئيس الجامعة.

خطوات التقديم على المدن الجامعية:

خطوات التقديم على المدن الجامعية .. زيارة الموقع الرسمي للجامعة: عند فتح باب التقديم، يمكن للطلاب زيارة الموقع الرسمي للجامعة.

خطوات التقديم على المدن الجامعية .. اختيار تقديم طلب التحاق: البحث عن الرابط الخاص بتقديم طلب التحاق بالمدينة الجامعية.

خطوات التقديم على المدن الجامعية .. تحديد حالة الطالب: يجب تحديد ما إذا كان الطالب جديداً أو قديمًا.

خطوات التقديم على المدن الجامعية .. إدخال الرقم القومي: إدخال الرقم القومي للطالب في الحقل المخصص.

خطوات التقديم على المدن الجامعية .. الضغط على «بحث»: الانتظار حتى تظهر نافذة جديدة لتسجيل البيانات الخاصة بالطالب.

تضمن هذه الإجراءات والوثائق سلاسة عملية التقديم وتوفير أماكن إقامة ملائمة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

جدير بالذكر أن المدن الجامعية في مصر هي منشآت توفر الإقامة للطلاب الذين يدرسون في الجامعات المصرية، وتعمل على تيسير عملية التعليم من خلال تقديم سكن ملائم وخدمات متنوعة. توفر هذه المدن بيئة تعليمية مناسبة، وتعد جزءًا مهمًا من النظام التعليمي في مصر، خصوصًا للطلاب القادمين من خارج المدن الجامعية.

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