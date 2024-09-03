بعد تداول صورة فريد النقراشي في أسواق الأنتيكات.. تعرف على أعماله الفنية

أثار الفنان فريد النقراشي موجة من الجدل والاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت صورة له من أحد أعماله الفنية تُعرض للبيع في أحد أسواق الروبابيكيا، مما تصدر محركات بحث جوجل في الساعات الماضية.

وقد بدأ الأمر عندما تلقى النقراشي رسالة من أحد متابعيه، يخبره فيها عن وجود صورته معروضة على أحد الأرصفة في سوق لبيع الأثريات، هذا الحدث يعكس التقدير لتراث الفنان، مما دفع النقراشي للتعليق على الموضوع من خلال منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، الذي رصده "الموجز".

فريد النقراشي

رد فعل النقراشي بعد وجود صورته في أسواق الروبابيكيا

عبّر فريد النقراشي عن مشاعره قائلاً: "النهارده واحد بعتلي على الخاص الصورة دي وقالي اتفاجئت بصورتك دي على الرصيف بتتباع في أحد الأسواق، على فكره دي صورتي من فيلم المشتبه، آدي يا سيدي تاريخ الواحد بيتباع روبابيكيا".

ردود فعل الجمهور على صورة النقراشى في الروباييكا

وقد لاقى هذا التعليق تفاعلاً كبيراً من متابعيه، حيث تنوعت الردود بين رأى يرى أن هذا الحدث اعترافاً بقيمة أعماله الفنية وآخر اعتبرها مجرد جزء من تداول الأنتيكات، والبعض الآخر من معجبيه أكدوا أن بيع صورته في هذه الأسواق يعكس قيمة العمل الفني وتاريخه، حيث كتب أحدهم: "على فكرة السوق ده بيبيع الحاجات القيمة بأسعار عالية"، بينما علق آخر قائلاً: "ده شرف إنها تتداول في الأسواق"، في حين أضاف آخر: "يا أستاذنا اللي بيتباع ده ما اسمهوش روبابيكيا، اسمه التاريخ".

ابرز محطات فريد النقراشي الفنية

ترك فريد النقراشي بصمة واضحة في الدراما المصرية على مر السنين، بداية من مشاركته في العديد من الأعمال الدرامية البارزة وحتى أدواره في الأفلام السينمائية والدينية.

من بين أهم المسلسلات التي شارك فيها النقراشي كان مسلسل "العار"، الذي يعتبر واحداً من الأعمال الدرامية التي تناولت قضايا اجتماعية بطريقة درامية مشوقة.

كما قدم أداءً مميزاً في مسلسل "ساحرة الجنوب" الذي نال إعجاب الكثير من المشاهدين، وأيضاً مسلسل "ولاد ناس" الذي عرض قضايا الشباب والأسرة المصرية.

فريد النقراشي

كما لا يمكن تجاهل دوره في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، والذي حقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.

بجانب تلك الأعمال، شارك النقراشي في أعمال كوميدية مثل "الكبير أوي 4" و"راجل وست ستات 7"، مما أظهر قدرته على التنويع في أدواره وإضفاء البهجة على المشاهدين.

فريد النقراشي

تجسيد مفيد فوزي

أبدع فريد النقراشى في تجسيد شخصية الإعلامي الراحل مفيد فوزي في مسلسل " السندريلا" الذي تم عرضه في رمضان عام 2006، ويعتبر مفيد فوزي خو الشخص المقرب للراحل عبد الحليم حافظ وسعاد حسني .

أدواره في السينما

ولم تكن مشاركات النقراشي محصورة في التلفزيون فقط، بل امتدت إلى السينما حيث قدم مجموعة متنوعة من الأفلام، حيث تألق في أفلام مثل "ضغط عالي"، الذي تناول قضية اجتماعية بطريقة كوميدية، و"عمود فقري" الذي ناقش قضايا الشباب والمجتمع. كما لعب أدواراً مميزة في أفلام مثل "مستر أند مسيز عويس"، "قبل الربيع"، "عائلة ميكي"، و"المشتبه".

إلى جانب هذه الأعمال، شارك النقراشي في أفلام درامية مثل "قص ولصق" و"ديل السمكة"، حيث أظهر براعة في تقديم شخصيات معقدة ومثيرة للاهتمام.

فريد النقراشى

أدوار دينية

وفي إطار اهتمامه بتقديم أعمال ذات طابع ديني وروحي، شارك النقراشي في عدد من الأفلام الدينية المسيحية التي لاقت استحساناً كبيراً.

لعب أدوار البطولة في أفلام مثل "نسر البرية" الذي يحكي قصة حياة أبونا فلتاؤس السرياني، وفيلم "ضيف من السما"، الذي ناقش قضايا دينية بروحانية عالية.

هذه الأعمال لم تكن مجرد أفلام، بل كانت تمثل رسالة فنية تحمل الكثير من القيم الروحية والتاريخية.

مؤلفات أدبية

إلى جانب أعماله التمثيلية، لدى فريد النقراشي اهتمام كبير بالكتابة والتأليف، حيث قدم للجمهور مؤلفات مميزة تعكس تجربته الروحية والفنية، من بين كتبه كتاب "الجسد المقدس"، الذي يتناول قضايا روحية وفكرية، وكتاب "أعماق روحية لنسر البرية"، الذي يروي تجربته في تقديم دور أبونا فلتاؤس السرياني في الفيلم الديني الشهير.

أعماله الأخيرة

على الرغم من مسيرته الطويلة، لم يتوقف فريد النقراشي عن تقديم المزيد من الأعمال الفنية، في عام 2022، شارك في مسلسل "شغل عالي" بجانب الفنانة فيفي عبده وشيرين رضا، وقدم أداءً لافتاً أضاف لمسة كوميدية للمسلسل.

كما شارك في نفس العام في مسلسل "وجوه" مع الفنانة حنان مطاوع، حيث أبدع في تجسيد شخصية معقدة ضمن إطار درامي مشوق.

فريد النقراشي يظل أحد النجوم الذين أثروا الحياة الفنية في مصر، وتظل أعماله شاهدة على موهبته وقدرته على تقديم أدوار متنوعة ومعبرة، حادثة بيع صورته في سوق الروبابيكيا ليست إلا تأكيداً على أن فنه سيبقى خالداً في ذاكرة جمهوره ومحبيه.



اقرأ أيضا

بعد إثارته للجدل ببيع أعماله في الأسواق.. معلومات عن الفنان فريد النقراشي

«حاجة 13 خالص».. كشف معني العبارة التي تصدرت التريند في "عمر أفندي"

