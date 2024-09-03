بعد تصدرها التريند .. نستعرض أبرز محطات حياة فادية عبد الغني

تصدرت الفنانة فادية عبد الغني، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية بعد بعد مداخلة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية، حيث أثارت تصريحاتها اهتمامًا واسعًا.

تحدثت فادية عبد الغني عن جوانب مختلفة من حياتها الفنية، بما في ذلك أسباب رفضها المشاركة في فيلم "معالي الوزير" وتفاصيل لقاءاتها مع الشيخ محمد متولي الشعراوي، لذلك بعد تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي يرصد " الموجز" أبرز محطاتها الحياتية والفنية في التقرير التالي

فادية عبد الغنى

بدايتها الفنية

ولدت فادية عبد الغني، في عام 1961، بدأت مسيرتها الفنية بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية في أواخر السبعينات.

قدمت فادية عبد الغني عددًا كبيرًا من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في ذاكرة الجمهور، بدأت بالعمل في المسلسلات الدينية، مثل "محمد رسول الله"، ثم تنوعت أدوارها لتشمل الدراما الاجتماعية والتاريخية.

أبرز أعمالها الفنية

شاركت فادية عبد الغني في أكثر من 50 عملًا متنوعًا، منها مسلسلات "المال والبنون"، "نصف ربيع الآخر"، "التوأم"، "الوتد"، "عائلة الحاج متولي"، و"العصيان" وظهرت مؤخرًا في مسلسل " أمل فاتن حربي"، كما كانت لها أدوار بارزة في السينما مثل "الحقونا"، "فارس ظهر الخيل"، و"يا أنا يا خالتي".



عودة قوية إلى الشاشة

بعد فترة من الغياب، عادت فادية عبد الغني إلى الساحة الفنية بأعمال جديدة، مشيرة إلى أنها لا تزال تتطلع إلى تقديم أدوار مميزة تتماشى مع شغفها بالدراما وحبها للفن.

استمرارها في العمل الفني يعكس التزامها العميق واهتمامها بتقديم محتوى يلامس قلوب الجماهير.

تستمر فادية عبد الغني في أن تكون واحدة من أبرز الفنانات في عالم الفن، بفضل مسيرتها الفنية الغنية وتجربتها الشخصية المميزة، مما يجعلها دائمًا في دائرة الضوء ويعزز من مكانتها في قلوب جمهورها.



فادية عبد الغني

نظرتها إلى الفن والتزامها بالمبادئ

في حديثها مع الشيخ الشعراوي، سألته عبد الغني عن مدى حظر الفن في الإسلام، فكان رد الشيخ أن الفن يمكن أن يكون له استخدامات متعددة، مثل السكين التي يمكن أن تستخدم في الخير أو الشر.

وأشار إلى أن الفن نفسه ليس محرمًا إذا كان يهدف إلى الخير والرفعة، وهو ما أكدت عبد الغني أنها تلتزم به في أعمالها الفنية.



تجربتها مع الشيخ الشعراوي

تحدثت فادية عبد الغني في تصريحاتها الأخيرة، عن ذكرياتها الشخصية مع الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفت كيف أنه كان له دور كبير في دعمها خلال فترة مرض والدتها.

قالت عبد الغني إنها زارت الشيخ الشعراوي وطلبت نصيحته بشأن مرض والدتها، حيث نصحها بالاقتراب من الله والتقرب منه في الأوقات الصعبة.

قدم لها الشيخ مصحفًا وزجاجة مياه مقروء عليها القرآن الكريم، وهي الهدية التي وصفها بأنها كانت لها تأثير كبير على حالة والدتها الصحية، وذكرت أنها شهدت تحسنًا ملحوظًا في صحة والدتها بفضل الله.



فادية عبد الغني

رفض فيلم "معالي الوزير" بسبب مشهد محرج

أوضحت فادية عبد الغني أسباب رفضها المشاركة في فيلم "معالي الوزير"، مشيرة إلى مشهد كان يتطلب ارتداء زي البحر (مايوه) الذي لم يكن مناسبًا لها، رغم أن المشهد كان له دور مهم في حبكة الفيلم، إلا أن عبد الغني شعرت أنه يتعارض مع مبادئها الشخصية، مما جعلها تقرر الاعتذار عن الدور، وقد أكدت أن احترام مبادئها الشخصية كان له الأولوية، حتى وإن كان ذلك يعني التخلي عن فرصة عمل مهمة.

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