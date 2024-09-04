أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 4-9-2024

شهدت بورصة الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 حالة من الاستقرار بعد انخفاض الأسعار بحوالي 3 جنيهات أمس، وقد بلغ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء 67 جنيهًا عند تسليم أرض المزرعة، بينما يتراوح السعر النهائي للمستهلكين بين 75 إلى 85 جنيهًا، وذلك حسب المنطقة والمحافظة.



أسعار الفراخ البيضاء

يلاحظ أن أسعار الفراخ البيضاء قد شهدت استقرارًا منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث سجلت سعرًا بلغ 65 جنيهًا للكيلو جرام تسليم أرض المزرعة، ثم ارتفعت إلى 70 جنيهًا، قبل أن تعود للهبوط وتستقر عند 69 جنيهًا؛ وفيما يلي جميع أسعار الفراخ.

أسعار الفراخ البيضاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

اليوم والكيلو يسجل 75 جنيهًا

الدواجن البيضاء: سجلت 69 جنيهًا للكيلو، ويتم بيعها للمستهلك بسعر 79 جنيهًا.

الدواجن البلدي: وصلت إلى 86 جنيهًا للكيلو، ويتم بيعها للمستهلك بسعر 98 جنيهًا.

أمهات الدواجن: بلغت 61 جنيهًا للكيلو، ويتم بيعها للمستهلك بسعر 75 جنيهًا.

الدواجن الساسو “الفراخ الحمراء”: وصلت إلى 87 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

البانيه: يبلغ سعر الكيلو 170 جنيهًا في بعض المحلات، حسب المنطقة.

الأوراك: يتراوح سعر الكيلو بين 70 و85 جنيهًا.

الكبد والقوانص: يتراوح سعر الكيلو بين 80 و100 جنيه.

الأجنحة: يتراوح سعرها بين 55 و70 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

كرتونة البيض البلدي: سجلت 160 جنيهًا سعر الجملة، وتباع للمستهلك بسعر 170 جنيهًا.

كرتونة البيض الأبيض: بلغت 157 جنيهًا سعر الجملة، وتصل للمستهلك بسعر 159 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر: سجلت 155 جنيهًا سعر الجملة، وتباع للمستهلك بسعر 160 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم حالة من الاستقرار، حيث سجلت الأسعار في مختلف الأنواع كما يلي:

كتكوت الشركات: 38 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان: 27 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور: 20 جنيهًا.

كتكوت ساسو عادي: 19 جنيهًا.

الكتكوت البلدي: 8 جنيهات.

الكتكوت الهجين: 17.5 جنيه.

الكتكوت جيل ثاني: 18 جنيهًا.

كتكوت روزي بيور: 19 جنيهًا.

كتكوت البط المسكوفي: 43 جنيهًا.

كتكوت البط الفرنساوي: 19 جنيهًا.

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